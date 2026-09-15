Nihat Kahveci'den Fenerbahçe yorumu: PAF takımı çıkar 8 puan alır

Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanında 0-0 berabere kalarak, 7 puanla Trendyol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü.

Oynanan futbol taraftarı karamsarlığa iterken, takımın nasıl bir çıkış yapacağı merak konusu oldu. Kontraspor yorumcusu eski futbolcu Nihat Kahveci, sarı lacivertli takıma sert eleştirilerde bulundu

"KEREM SAHADA YOKTU"

İşte Nihat Kahveci'nin açıklamaları:

“280 milyon Euro'luk kadro kuruldu. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne giren bir Fenerbahçe... Şampiyonlar Ligi müziğini dinledi Fenerbahçe, hepimiz mutlu olduk. Büyük başarı ama Antep'te bırakılan 2 puan daha. 3 tane deplasman maçı oynadı ligde. Gençlerbirliği kayıp, Samsun'da beklenilenden iyi oynadı rahat galibiyet aldı, bugün Antep deplasmanı... Lukaku 11 oynadı, arkası dönük topu tutup iyi işler yaptı. İlk yarıda Guendouzi boş kaleye kaçırdı. Fenerbahçe, ikinci yarı Antep'e göre daha iyi oynadı. İki tane top direkten döndü. Biri Greenwood'un biri Kerem'in... Kerem sahada yoktu. Sonuçta sahada iki puan bıraktın.”

'ROMA MAÇINDA 1 PUAN ALDIKTAN SONRA NEDEN KAOS YARATIYORSUN'

“14 Eylül Pazartesi. Ligde oynanan 5 maç, karşılığında alınan 7 puan. Bak bu şaka! Fenerbahçeli taraftarlar şu an ne kadar üzgün bilmiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde Roma maçında 1 puan aldıktan sonra bu kaosu neden yaratıyorsun? Fenerbahçeli taraftarların 1 saat bile sevinmeye hakkı yok mu? Maç sonrası kaostan bahsediyorum. Allah size sabır versin, gerçekten.”

“PAF TAKIMI DA 8 PUAN ALIRDI”

“13. sezon. 'Şampiyon olacağız' diyen bir Aziz Yıldırım ve yönetimi... 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne girilen başarılı bir dönem. Lige döndüğünde 5 maçta alınan 7 puan. Bunun açıklaması olamaz. Roma maçında yaşananlardan sonra 'Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal, üzerine çok fazla sorumluluk aldı' dedik. Ligde 11. sıradasın, önünde 10 tane takım var. Galatasaray'ın 13'ü, Beşiktaş'ın 12'si değil olay. Diğerlerini nasıl geçeceksin? Büyük hayal kırıklığı! Şu dakika itibarıyla felaket senaryosu var. PAF takımı çıkar, 8 puan alır. Beşiktaş maçını bir kenara koyuyorum... Beşiktaş bu sene akıyor, kaçıyor ne yalan söyleyeyim. Hak ederek muhteşem oynadı ve kazandı. PAF takımı 8 puan alır.”