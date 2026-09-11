İsmail Kartal'ın istifası dünya basınını çalkaladı

İsmail Kartal’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Roma mücadelesinin ardından görevinden ayrılma kararı alması, İngiltere ve İspanya başta olmak üzere uluslararası spor basınında geniş yankı uyandırdı.

Sarı-lacivertlilerin sahasında Roma ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından görevini bıraktığını duyuran Kartal'ın kararı ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın buna karşı çıkan açıklaması yabancı basında yer aldı.

İSMAİL KARTAL İSTİFASINI AÇIKLADI

Roma karşılaşmasının ardından basın toplantısında konuşan İsmail Kartal, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kartal, kararını şu sözlerle açıkladı:

"Oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Onun için bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma teşekkür ediyorum. Bu akşam kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Bundan sonra Fenerbahçeme, futbolcularıma gelecek olan antrenöre de şimdiden yardımcı olmak için istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla. Herkese iyi akşamlar dilerim."

AZİZ YILDIRIM İSTİFAYI KABUL ETMEDİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise Kartal'ın açıklamasının ardından kameraların karşısına geçti. Yıldırım, deneyimli teknik direktörün istifasını kabul etmediğini ve görevine devam edeceğini söyledi.

Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"İsmail Kartal ile içeride konuştum, kendisine şişe atılmasını, stres altında olduğunu söyledi. İlaç aldığını söyledi. Ben de 30 tane ilaç alıyorum. İsmail hocanın kafasına su şişesi attılar. Ondan dolayı böyle yaptı. Üzüntülü, sebep bu. Ben onun büyüğüyüm, 'devam edeceksin' dedim, devam edecek. Ben olduğum sürece hocamız İsmail Kartal olacak. Şişe atıyorsunuz ya nasıl duracak adam. Ayıptır! Lütfen Fenerbahçe camiasının değerlerine sahip çıkalım. İsmail Kartal görevinin başındadır ama İsmail Kartal'a da bu camia sahip çıksın. Şampiyonlar Ligi maçıdır, iyi oynadık. Sahada bir taktik savaşı vardı."

İSMAİL KARTAL DÜNYA BASININDA

İsmail Kartal'ın istifa açıklaması ile Aziz Yıldırım'ın aldığı karar, İngiltere, Fransa, ABD, İspanya ve İtalya başta olmak üzere yabancı basında haber oldu.

ESPN, gelişmeyi, “Fenerbahçe Başkanı, Şampiyonlar Ligi'ndeki beraberliğin ardından teknik direktör Kartal'ın istifasını reddetti”ifadeleriyle aktardı.

Marca, haberinde, “Fenerbahçe, teknik direktörünün istifasını reddetti: “Ben onun büyüğüyüm, ‘devam edeceksin’ dedim ve konu kapandı” başlığını kullandı. İspanyol basını ayrıca Aziz Yıldırım'ın Kartal'ın istifasını kabul etmediğini aktardı.

L'Équipe, “Fenerbahçe Başkanı, Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile alınan beraberliğin ardından teknik direktörünün istifasını kabul etmedi”ifadelerine yer verdi.

La Gazzetta dello Sport ise gelişmeyi,“Fenerbahçe'de Türk işi! Teknik direktör istifa ediyor, başkan doğruluyor: “Ona bir şişe attılar”. Roma ile alınan beraberliğin ardından Türk teknik direktör Kartal soru kabul etmedi...” sözleriyle okuyucularına duyurdu.

Corriere dello Sport, “Fenerbahçe'de olaylı gece, teknik direktör Kartal Roma beraberliğinin ardından basın toplantısında istifa etti!” ifadelerini kullandı.

Reuters, gelişmeyi “Fenerbahçe hocası istifa etti, başkan kalacağını söyledi” şeklinde aktardı.

BBC ise “Fenerbahçe teknik direktörü, Roma beraberliğinin ardından istifa ederek kulübü şaşkına çevirdi” ifadeleriyle Kartal'ın kararını haberleştirdi.