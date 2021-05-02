Survivor 2021 Ünlüler kadrosunda olan baş pehlivan İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan gündem oldu. Annesinin telefonla konuştuğu İsmail Balaban'a Oğlum nişanlın senin bildiğin gibi bir kız değil sözleri bomba etkisi yarattı. Bu açıklamanın ardından İsmail Balaban nişanlısı merak edildi. Peki kimdir Gamze Atakan, kaç yaşında?

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Survivor 2021'de yavaş yavaş finale doğru giderken ünlüler takımında yer alan baş pehlivan İsmail Balaban'ın annesi ile yaptığı telefon görüşmesi olay oldu. Gözyaşları içinde aylardır göremediği oğlu ile konuşan İsmail Balaban'ın annesinin nişanlısı Gamze Atakan hakkındaki sözleri şok etti. Oğlum nişanlın senin bildiğin gibi bir kız değil diyen annenin sözlerinin ardından Gamze Atakan merak konusu oldu. Peki kimdir İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan, kaç yaşında, ne yaptı?

Gamze Atakan kimdir: Gamze Atakan, Antalya Finike'de yaşamını sürdürüyor. Gamze Atakan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümü mezunu. Atakan iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Survivor yarışmasına nişanlısını uğurlarken Gamze Atakan, "Yolun bahtın açık olsun. Allah utandırmasın. Şampiyon olacaksın. Biliyorum. Seni çok seviyorum." paylaşımını yapmıştı.

Gamze Atakan'ın nişan töreninden sonra yaptığı paylaşımlarda "Bir yıl önce bugün söz verdik." demişti. Yaşananların ardından Atakan, İsmail Balaban ile birlikte olduğu fotoğrafları sosyal medya hesabından sildi.

Gamze Atakan- İsmail Balaban çifti 2020 yılında nişanlanmıştı. Gamze Atakan ve İsmail Balaban çiftinin nişan yüzüklerini Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi takmıştı.

İsmail Balaban kimdir: İsmail Balaban 3 Eylül 1987 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. 33 yaşındaki Türk pehlivan İsmail Balaban 1,8 m boyundadır.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde Beden Eğitimi Bölümü’nü bitiren İsmail Balaban, kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir.

İsmail Balaban, 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. 2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin 1.si ilan edildi.

İkizi Turan Balaban'dan açıklama: Yaşanlar üzerine İsmail Balaban'ın ikizi Turan Balaban konuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı. Balaban, "Öncelikle herkese merhabalar. Dün yaşanan malum olaylarla ilgili açıklama yapma gereği duydum. Bu konular her ailede olabilecek problemlerdir. Annemin İsmail ile olan konuşması kimsenin duymadığını farz ederek yaptığı saf duygular ile yapılmış bir konuşmadır. (Yanında olamadığım için maalesef duruma engel olamadım) Burada her iki taraf için de olumsuz bir durum söz konusu maalesef. Konuların buralara gelmesini hiçbir şekilde istemezdik. Buradan bir şeyler çıkarmaya çalışanları, olayları farklı yönlere çekmeye çalışanları duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu konu hakkında daha fazla konuşulmamasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.