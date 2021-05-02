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İran'da kimya fabrikasında yangın! Yaralılar var

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İRAN'ın Kum şehri yakınlarındaki bir kimya fabrikasında çıkan yangında en az 2 itfaiye erinin yaralandığı bildirildi.

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İran medyası, Kum kenti yakınlarındaki bir kimya fabrikası sabah saatlerinde çıkan yangında en az iki itfaiyecinin yaralandığını aktardı. Yangının çıktığı Movaledan adlı kimya fabrikasından yükselen yoğun siyah duman gökyüzünü kapladı.

Yetkililer, yangının nedenin henüz belirlenemediğini ifade etti. İran'ın yarı resmi İsna haber ajansına konuşan Kum İtfaiye Sözcüsü Hamit Karimi, bölgeye 20 itfaiye aracı ve 150 itfaiye erinin sevk edildiğini belirtti. Karimi yaptığı açıklamada, “ İtfaiye ekiplerimiz yangının alkol tanklarına ulaşmasını engellemeyi başardı. Ancak çok sayıda patlama meydana geldi. İki itfaiye aracı yandı. İki itfaiye erimiz de yaralandı. Yangının nedenine ilişkin inceleme sürüyor” ifadelerini kullandı.

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