"İslam'a göre de caiz değildir" Cübbeli Ahmet'ten 'görüntülü arama' çıkışı

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın konuğu oldu. Ünlü burada görüntülü arama özelliği ile ilgili çok konuşulacak bir çıkış yaptı.

İZİN İSTENMESİ GEREKTİĞİNİ VURGULADI

Ünlü, bir kişinin görüntülü aranması sırasında karşı tarafın içinde bulunduğu şartların dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Ünlü, doğrudan görüntülü arama yerine önce mesaj gönderilmesi ya da normal arama yapılarak izin istenmesi gerektiğini söyledi.

Ünlü,

"Kimse birden görüntülü aranmaz. Bir insana önce 'Görüntülü arayabilir miyim?' diye mesaj atılır veya telefon açılır. Adamın durumu ona göre müsait olmayabilir"

dedi.

"BU BİR GÖRGÜSÜZLÜKTÜR, İSLAM'A GÖRE DE CAİZ DEĞİLDİR"

Bahsi geçen davranışı 'görgüsüzlük' olarak değerlendiren Ünlü,

"Bunu çok yapıyorlar, maalesef bu bir görgüsüzlüktür. İslam'a göre de caiz değildir. Görgüsüzlüktür yani. Böyle şeyler oluyor yani bazen"

ifadelerini kullandı.