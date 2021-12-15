İŞKUR mesleki eğitimin canına ot tıkadı!

Ülkemizin çalışma yaşamında en büyük sorunu ne?

İşsizlik dediğinizi duyuyor gibiyim.

Değil!

Mesleksizlik. İşçilerimizin önemli bir kısmı vasıfsız, mesleksiz, zanaatsız. Hele üniversite de bitirmişse diplomalı mesleksiz!

Altın bilezik yok bizim işsizlerimizde…

Bu nedenle işçilere mesleki eğitim vermek, bir meziyet, altın bilezik kazandırmak çok önemli!

Bu konuda sorumlu olan da bir yandan İŞKUR öte yandan eğitim kurumlarımız…

***

İŞKUR ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında 2017 yılının sonunda imzalanan bir proje vardı. Kısa adıyla MEGİP olarak kamuoyunda bilinen bu proje ile Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi amaçlanıyor.

2018 yılından itibaren uygulanmaya başlanılan Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü işverenlerin destek ihtiyaçların cevap veren ve işçilerin mesleki eğitimlerini sağlayan bir proje idi.

Proje kapsamında mesleki eğitim faaliyetleri yürütülmekteydi.

Proje sayesinde işverenler işsizleri kursiyer olarak alıp altı aya kadar yanlarında meslek öğretiyor, bunun karşılığında da İŞKUR bu işçilere ücretini ve GSS primini ödüyor.

İşbaşında meslek öğretilen işçiler sonrasında altı ay zorunlu olarak işe alınıyor.

Amaç, işçilerin meslek edindirilmesi…

Böylece işçiler meslek kazanıyor, mesleki eğitim belgesi almış oluyor.

***

Şimdi İŞKUR bu projeyi durdurdu!

Durdurdu da değil, tümden sona erdirdi!

Neye hizmet durdurdu anlamak mümkün değil!

İŞKUR MEGİP projesini sona erdirdi, mesleki eğitimin canına ot tıkadı!

MEGİP projesi 2018’de başlatıldı ama imza tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerli tutulmuştu. Taraflarca aksi yazılı olarak bildirilmezse süresi sonunda protokol, aynı esaslara göre ve aynı süre ile kendiliğinden yenileniyordu.

Şimdi İŞKUR bu projeyi bitirmeye karar verdi birden!

Ne hikmetse! İŞKUR protokole ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler neticesinde anılan protokolün 14.12.2021 tarihi itibariyle sonlandırılmasına karar verdiğini dün itibariyle duyurdu.

İki satır yazıyla yüzbinlerce işçinin mesleki eğitimi sona erdirdiler!

Abartmıyoruz, yüzbinlerce işçinin...

***

Çok merak ediyoruz, neymiş bu İŞKUR bürokratlarının yaptığı değerlendirmeler MEGİP projesini ansızın bitirmeyi gerektiren? İŞKUR’un yüce bürokratları zahmet olmazsa kamuoyuna bir açıklasınlar!

Ülkemizin mesleki eğitim görmüş personel ihtiyacı kalmadı mı?

Pandemi Krizi ve Döviz Kuru Krizi ile boğuşan işverenlerin desteğe ihtiyacı kalmadı mı?

İşçilerin istihdam edilebilirliklerini arttırmak İŞKUR’un kanuni görevi değil mi artık?

Yasa değişti de bizim mi haberimiz yok?

Mesleki eğitimin ve işin başında meslek öğrenmenin desteklenmesi aktif ve pasif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR’un görev değil mi artık?

TOBB üyelerinin artık mesleki eğitim projesi istemediklerini mi bildirdi?

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan mesleki eğitime kaynak ayrılmayacak mı artık, gereksiz mi görülüyor bu?

Fonda para mı bitti yoksa?

***

Böyle şey olmaz! Dört yıldır başarı ile uygulanan ve işverenlere can suyu olan bir projenin böyle canına ot tıkanamaz!

Her yıl 50 binden fazla ve toplamda 250 bin civarında işçinin meslek kazanmasını sağlayan böyle başarılı bir proje, üstelik de TOBB’un itirazına rağmen neden sona erdirilir?

TOBB ile imzalanan protokolde projenin gerekçeleri iki sayfa anlatılıyor. İnsan zahmet eder projeyi iptal ederken ne gerekçe ile iptal ettiğini iki cümleyle izah eder kamuoyuna!

Hükümet istihdamı ve piyasayı desteklemek için bir proje yapıyor, başarı ile uyguluyor, bürokratlar gelip neyin nasıl olmayacağını anlatıyorlar…

Yüz binlerce işçinin MEGİP mesleki eğitimini birden sona erdirmek nedir?

Şimdi işverenleri bunları işten çıkartacak, işe almayacak!

İŞKUR iki satır yazıyla yüzbinlerce işçinin mesleki eğitiminin canına ot tıkadı!

Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?

Yahu işsizlik sigortası fonu tam da bunun için, işçilerin istihdam edilebilirliklerini arttırmak, işsiz olan işçiyi desteklemek, onu eğitip iş sahibi etmek, meslek kazandırmak için kurulmuş bir fon.

Devletin işleyen bir projesi vizyonsuz bürokratların elinde çarçur oluyor.

Yazık, gerçekten çok yazık…

***

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sayın Vedat BİLGİN’e çağrımız, işverenlerin en çok desteğe ihtiyaç duydukları bu süreçte can suyu niteliğindeki MEGİP ve İEP gibi desteklerini durdurmak ve zorlaştırmak yerine aksine arttırmak.

Fonda para mı yok diyorlar? Fonda para var, tam da o fon bu amaçla kurulmuş bir fon. Onlarca SGK teşviki fondan karşılanırken işçilerin mesleki eğitimine kaynak yok demek abesle iştigal!

Yapılması gereken piyasaya can suyu vermek ki istihdam güçlensin. Şuan uygulanan yüksek döviz kuru politikaların amacı bu değil mi, üretimi, ihracatı ve istihdamı arttırmak…

MEGİP projesine acilen tekrar dönülmeli. İŞKUR destekleri güçlendirilmeli.

İŞKUR'un yeni destek programlarına başlamasını gerek.

Bu tarz başarılı programlar devam ettirilmeli ki işverenler işçi alsınlar, istihdam güçlensin…