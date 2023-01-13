İşçinin Kıdem Tazminatı Tavanı 20 Bine Ulaştı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7431 sayılı Kanun bugünkü Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İşverenleri ve geniş kesimleri ilgilendiren önemli düzenlemeler var.

Peki, son Torba yasa ile işverenleri ve çalışma yaşamını ilgilendiren hangi düzenlemeler yapıldı?

Bugünkü yazımızı bu konuya ayırdık…

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Torba yasa ile yapılan ilk değişiklik emekli maaşlarında. Emeklilerin 2023 yılında alacakları malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarında yüzde 30 oranında artırılmış bulunuyor.

Keza emekli maaşı alt sınırı da değiştirildi.

Kanunda yer alan düzenleme ile 2023 yılı için emekli maaşlarının alt sınırı 3 bin 500 TL'den, 5 bin 500 TL'ye çıkartılmış bulunmakta.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hesaplanan emekli maaşı bunun altında olan kişiler alt sınır üzerinden aylık alacaktır.

Asgari ücretlilere yüzde 55 bandında zam yapılırken emeklilere önce 25 sonra ise 5 puan arttırılarak yüzde 30 zam yapılması ise yetersiz bir artış oldu, bunu da belirtmek gerekiyor.

Ancak asgari ücret yıllık belirlenirken emeklilerin ve memurların Temmuz’da da artış alacaklarının altını çizelim.

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Kanun ile kamu görevlilerinin genelini kapsayan 2023 yılı zammı da belirlenmiş durumda.

2022 ve 2023 yılları 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme hükümleri gereğince kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 2023 yılının ilk yarısı için enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen artış oranına “refah payı” ilavesiyle birlikte artış oranı yüzde 30’a çıkartılmış bulunuyor.

Memurlar ve emekliler yasanın yürürlüğe girmesi ile Ocak ayı maaşlarını zamlı alacak.

Ek göstergesi 3 bin 600’e yükseltilen veya ek göstergesi yokken 600 ek gösterge alanların de ayın 15’inde bu kapsama girecek olmaları nedeniyle ilave bir zam almaları da söz konusu olacak.

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Yasada yer alan önemli bir düzenleme de Sosyal Güvenlik Kurumu’nca işverenlere verilen aylık destek tutarının artırılmış olması.

Buna göre işverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumaları ve artırmalarını desteklemek için 2016 yılından 2022 yılı sonuna kadar sağlanan asgari ücret desteğinin, özellikle küçük işletmecilerin bu yükün altından daha kolay kalkmalarını temini amacıyla artırıldığı görülmekte.

Asgari ücret desteği 2023 yılının ilk yarısı için çalışan başına aylık 100 Türk Lirası’ndan çalışan başına aylık 400 Türk Lirasına yükseltilmiş bulunuyor.

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Son Torba Yasa kapsamında 5510 sayılı Kanun'da yapılan bir diğer değişiklikle Covid-19 Pandemisi sebebiyle yapılan kısa çalışma ödemelerinde hatalı işlemlerden dolayı hizmetleri SGK’ya eksik bildirilen sigortalıların, hizmetlerinin fiili duruma getirilmesi için işverenlere üç aylık yasal süre tanınmış bulunuyor.

Söz konusu süre içerisinde düzenleme bildirimi yapan işverenlere idari para cezası uygulanmayacak. Bu sürenin kaçırılması halinde ise geç bildirge verme cezası ile karşı karşıya kalınacak.

Keza, son kanun ile UEFA tarafından 2023 yılındaki Şampiyonlar Ligi Finali'nin İstanbul'da yapılması nedeniyle ilave bir vergi istisnası da yürürlüğe girmiş bulunmakta.

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7431 sayılı Torba Yasa’nın yürürlüğe girmesi sonrasında işverenlerce işçilere ödenecek kıdem tazminatının gelir vergisinden istisna olan azami tutarı da değişmiş bulunmakta.

Bu kapsamda memur maaş katsayılarının ve buna bağlı olarak kıdem tazminatı tavanı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca çıkartılan genelge ile ilan edildi.

Kıdem tazminatının gelir vergisinden istisna olan tavanı 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 19 bin 982 Lira 83 Kuruş oldu. Yani neredeyse 20 bine ulaştı.

Bu tutar üzerinde bir kıdem tazminatı veya benzer nitelikte ödeme yapılırsa aşan tutarın tamamının vergiye tabi tutulması gerekecek.

Peki, 1 Ocak ile 13 Ocak arasında ayrılıp da kıdem tazminatını daha önceki düşük düzeyden almış olanlara ne yapılacak?

Bu şekilde olan işverenlerin işçilerine ilave tediye yaparak eksik kalan kısmı tamamlamaları gerekiyor. Zira yeni düzenleme 1 Ocak'tan itibaren geçerli...

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