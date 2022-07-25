İş Mahkemesinde Sürünen İşçilere Tazminat Hakkı Geldi!

22 Temmuz 2022 tarihli ve 31900 sayılı Resmî Gazete’de Anayasa Mahkemesi’nin tüm işçiler ilgilendiren önemli bir kararı yayımlandı.

20 milyon işçiyi ilgilendiren çok önemli bir karar…

Birçok sosyal güvenlik uzmanıyım diye geçinen atladı ama biz anlatalım…

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Anayasa Mahkemesi işçilere tazminat hakkı getirdi!

Yüksek mahkemenin 2021/58970 Başvuru numaralı ve 05.07.2022 tarihli kararına göre bir işçinin “iş sözleşmesine dayalı olarak açtığı ücret alacağı davasının uzun süresi nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının, yargılamanın makul sürede tamamlanmadığı şikayetinin ileri sürülebileceği etkili bir yol bulunmaması nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkı ile bağlantılı etkili başvuru hakkının” İHLAL EDİLDİĞİ sonucuna varıldı.

Olay şöyle gelişmiş: Bir işçi 2014 yılında kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti, milli ve dini bayram çalışma ücretlerinin ödenmediği gerekçesi ile işvereni aleyhine iş mahkemesinde dava açmış.

Açmış ama dava sürmüş de sürmüş. Dava 2017'de bitmiş.

Ama dava istinafa gidince en son 2020 yılında Bölge Adliye Mahkemesi kararı bozmuş.

Yani altı yıl sonra dönmüş başa işçi.. Yeniden yargılanakcak da, hakkını alacak on yıllar sonra...

Ölme merkebim, yaz gelince ot yiyeceksin…

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Zaten tüm işçiler için böyle... İş Mahkemesi'nde hakkını iki yılda önce alabilene aşkolsun.

Zaten kıdem tazminatını mahkemeye gitmeden alabilen işçi sayısı onda bir.

Mahkemeye gidenler de iki ile beş yılda davaları kesinleşir ve icra ile ödemesini alabilirse seviniyor…

Geç gelen adalet adalet midir?

Üç kuruş faiz uygulansa da bu enflasyonist ortamda kuşa dönmüyor mu işçinin alacağı…

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Bu kararda PİLOT KARAR USULÜNÜN uygulanmasına karar verildi. Bu şu anlama geliyor: Yapısal olan bu sorunun çözümü için Anayasa Mahkemesi Meclis’e bildirimde bulunacak. Tabi kanun yapma konusunda yetki TBMM'ye ait, Anayasa Mahkemesi sadece bir kronik sorunun çözümü için öneride bulunuyor.

Bunun için de mahkeme dört aylık bir düzenleme süresi ayırarak işçilerin makul yargılanma hakkının ihlaline dair başvurularını dört ay bekletecek.

Anayasa Mahkemesi ülkemizdeki en üst yargı organı olarak diyor ki: İşçilerin yıllar boyunca hakkını alamaması olamaz! Bu hukuka uymaz!

İşçinin kolayca hakkını alacağı bir yargı modeline geç!

Buna göre yasalar çıkar…

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Yetmedi bu kararda işçinin makul sürede yargılanma hakkı ve bu hakla bağlantılı etkili başvuru hakkının ihlali nedeniyle 35 bin TL MANEVİ TAZMİNAT almasına da hükmedildi.

Bu ise şu demek: Şuan aynen bunun gibi hakkını mahkemede yıllarca alamayan her işçi gidip Hazine’den tazminat talep edebilir…

Yani TBMM elini çabul tutmaz ise milyonlarca işçi tazminat davası açacak! AYM’yi kilitleyecek…

Eğer şuan dava açsanız dört aylık sürede bekleseniz de Anayasa Mahkemesi’nde sonrasında tazminatınızı alırsınız.

Tabi yasal düzenleme öncesinde yapılır mı bilinmez… Umarız milletvekilleri bu kronik sorunu çözmek için üzerlerine düşeni yapar…

Mahiyeti budur. Çok önemli bir karar…

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