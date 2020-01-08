DÜNYA

İran'dan 'yolcu uçağı füzeyle düşürüldü' iddiasına yalanlama

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Kasım Biniyaz, Tahran'da düşen yolcu uçağının "füzeyle vurulduğu" iddiasını yalanladı.

Biniyaz, İran resmi haber ajansı IRNA'da yer alan açıklamasında, Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının motorda çıkan yangın nedeniyle düştüğünü söyledi.

Uçağın füze saldırısı sonucu düştüğü yönündeki iddiaları yalanlayan Biniyaz, "Uçak, füzeyle vurulmuş olsaydı havada patlardı ancak kaza motorun ateş alması ve pilotun kontrolü sağlamada başarısız olması nedeniyle yaşandı." ifadelerini kullandı.

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, uçaktakilerden 147 kişinin İran vatandaşı, diğerlerinin ise başka ülke vatandaşı olduğunu söyledi.

Tahran Kriz Yönetimi Müdürü Mansur Derecati de uçağın kara kutusunun bulunduğunu ve güvenlik güçlerine teslim edildiğini belirtti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Lufthansa Tahran uçuşlarını iptal etti
İran, düşen uçağın kara kutusunu Boeing firmasına vermeyecek
Bahçeli'den FETÖ eleştirisi! Sekiz ayaktan yedisi oldu ama biri ilerlemiyor
Erdoğan-Putin zirvesi başladı! Masada kritik konular var
Kayserispor, Galatasaray'dan 2 futbolcu istedi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi istifa etti!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Irak'taki bölgeden balistik füze parçaları görüntüledi
Şam'a giden Putin, Emevi Camii’nde Kur'an-ı Kerim’i inceledi
10 yıllık pasaport harcı 2020 kaç para oldu ne kadar arttı?
SpaceX yörüngeye 60 internet uydusu gönderdi
Sultanahmet’te Arap turistlerin tekme tokatlı kavgası kamerada
Siyer sınavı 2020 tarihleri başvuru ne zaman?
Müge Anlı'da Çağla Tuğaltay boğazı kesilerek katledildi!
e okul VBS e okul öğrenci girişi yap 2020 ekranı