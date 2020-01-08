Çağla Tuğaltay katili kim? Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Çağla Tuğaltay katili kim?

5 Haziran 2000 pazartesi günü İstanbul Şişli Fulya mahallesinde 15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay tam 19,5 yıl önce boğazı kesilerek katledildi. Cinayet günü doktor randevusunda olan anne kızı Çağla'ya ulaşamayınca komşularını aradı ve kızına bakmalarını söyledi.

Çağla'nın annesi olay günü ile ilgili; "Kızımı sabahleyin kalktım okula uğurladım. Uğurlarken kızım benim bu gün doktor randevum var saat 3'te diye bilgi verdim. Çağla'da eve saat 16:30 gibi geliyor. Çağla'ya ulaşamadım bir kaç aramada.

-Eşimin iş yeri gittiğim hastanenin karşısındaydı oraya gittim ulaşamıyorum Çağla'ya dedim. Eşimin çocukluğundan beri tanıyan insanlar oturuyordu apartmanda anahtarımızı vermiştik. Onu aradım ben şimdi çıkıp bakıyorum dedi. Komşumuz çıkmış bizim eve. Olay oğlumun odasında olmuş. Eve geldiğimizde ev çok kalabalıktı" açıklamalarını yaptı.

Katil ellerini mutfakta yıkadı

Çağla'nın annesi ve babası eve girdiğinde korkunç manzara ile karşılaştı. 15 yaşındaki kızları boğazı kesilerek vahşice öldürülmüştü. Cinayet ile ilgili acılı anne olay gününü şu sözlerle açıkladı; "Ben yukarı çıkmaya ulaşamadım eşim çıktı. Boğazı kesilmiş. Bedenini yarısı oğlumun yatağının üzerinde, ayakları yataktan sarkık bacakları açık...İç çamaşırı ve tayt giyerdi onlar yerde duruyor ama tecavüz yok. Olayı yaptıktan sonra adam mutfakta ellerini yıkamış."