DÜNYA

İran'a saldırının ardından Ayetullah Ali Hamaney'den ilk açıklama!

İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği hava saldırısının ardından ilk kez açıklama yapan dini lider Ayetullah Ali Hamaney, "Biz adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Hareket dini inanca dayandığı müddetçe küçük sayıda savaşçılar galip gelebilirler" dedi.

Ayetullah Ali Hamaney, 'manevi oğlu' olarak anılan Kasım Süleymani'nin öldürülmesi üzerine İran'ın Irak'taki ABD üslerine yaptığı misilleme saldırının ardından kameraların karşısına geçti.

Kasım Süleymani'nin 3 Ocak'ta ABD'nin hava saldırısında öldürülmesinden sonra 'intikam' sözü veren İran, dün gece yarısı ABD'nin Irak'ta Anbar eyaletindeki Ayn el Esad hava üssüne ve Erbil'de Amerikan askerlerinin bulunduğu noktalara 10'dan fazla füze attı. İran Devrim Muhafızları'nın üstlendiği saldırıda, 80 ABD'linin öldüğü ileri sürüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
David Beckham'ın takımı Arda Turan'ı istiyor
Donald Trump'a iftira içeren Erdoğan sorusu! Bunu söylediğine şaşırdım
Nihat Kahveci'nin ekürisi Kovacevic'e silahlı saldırı
Graham ABD başkanı Donald Trump'la telefonda görüşüp tehdit etti
Türkiye ABD ve İran için harekete geçiyor Çavuşoğlu yarın Irak'a gidecek
Bilecik'te doğalgaz patlaması: Yaralılar var
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sevgilisiyle görüntülenen Aras Bulut İynemli, 2020 yılı için evlilik sinyali verdi
İran'da Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağı düştü! Gündüz görüntüleri
ABD'nin üssleri nerede ABD'nin kaç tane askeri üssü var?
İran'dan ABD'nin Irak'taki üssüne ikinci saldırı dalgası
2019'un en iyi Afrikalı futbolcu Sadio Mane seçildi
Kasım Süleymani kimdir hayatı ABD öldürdü İran saldırdı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler yeniden başladı
Mustafa Üstündağ Ecem Özkaya tek celsede boşandı 10 yıllık evlilik bitti