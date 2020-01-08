İran'a saldırının ardından Ayetullah Ali Hamaney'den ilk açıklama!
İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği hava saldırısının ardından ilk kez açıklama yapan dini lider Ayetullah Ali Hamaney, "Biz adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Hareket dini inanca dayandığı müddetçe küçük sayıda savaşçılar galip gelebilirler" dedi.
Ayetullah Ali Hamaney, 'manevi oğlu' olarak anılan Kasım Süleymani'nin öldürülmesi üzerine İran'ın Irak'taki ABD üslerine yaptığı misilleme saldırının ardından kameraların karşısına geçti.
Kasım Süleymani'nin 3 Ocak'ta ABD'nin hava saldırısında öldürülmesinden sonra 'intikam' sözü veren İran, dün gece yarısı ABD'nin Irak'ta Anbar eyaletindeki Ayn el Esad hava üssüne ve Erbil'de Amerikan askerlerinin bulunduğu noktalara 10'dan fazla füze attı. İran Devrim Muhafızları'nın üstlendiği saldırıda, 80 ABD'linin öldüğü ileri sürüldü.