İran'da Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağı düştü! Gündüz görüntüleri

Tahran İmam Hümeyni Havalimanı'ndan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere havalanan Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü.

Teknik arıza deniyor

PS 752 sefer sayılı uçağın alev aldığı ve teknik sebeplerden ötürü düştüğü tahmin ediliyor. Tahran İmam Hümeyni Havalimanı Halka İlişkiler sorumlusu Ali Kashani uçağın Tahran'ın yaklaşık 60 km güneybatısındaki Parand yakınlarında düştüğünü açıkladı.

Canlı hava trafiğini gösteren Flightradar24 sitesinde yerel saatle 5:15'te Kiev'e gitmek üzere kalkan uçağın, Parand yakınına kadar gidebilmiş olduğu görülüyor.

Uçak havada alev aldı

Sosyal medyada uçağın düşüş anına ait olduğu iddia edilen ancak doğrulanamayan görüntülerde, uçağın havada alev aldığı görülüyor.