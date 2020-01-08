YEREL

İran'ın ABD üslerine saldırısının ardından İncirlik Üssü'nde son durum

İran'ın Irak'ta bulunan ABD üssü Ayn El Esad'a yaptığı balistik füzeli saldırı sonrası İncirlik'te sessizlik hakim.

Dün gece saatlerinde İran, ABD'nin Irak'ta bulunan Erbil ve Anbar şehirlerindeki hava askeri üslerine saldırı düzenledi. Saldırıyı İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun balistik füzelerle gerçekleştirdiği öğrenildi.
Saldırının ardından bugün ABD'nin Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nde sabah saatlerinde 1 kargo uçağının üsse indiği gözlenirken, askeri uçak hareketliliği yaşanmadı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
David Beckham'ın takımı Arda Turan'ı istiyor
Donald Trump'a iftira içeren Erdoğan sorusu! Bunu söylediğine şaşırdım
Nihat Kahveci'nin ekürisi Kovacevic'e silahlı saldırı
Graham ABD başkanı Donald Trump'la telefonda görüşüp tehdit etti
Türkiye ABD ve İran için harekete geçiyor Çavuşoğlu yarın Irak'a gidecek
Bilecik'te doğalgaz patlaması: Yaralılar var
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İran'a saldırının ardından Ayetullah Ali Hamaney'den ilk açıklama!
Sevgilisiyle görüntülenen Aras Bulut İynemli, 2020 yılı için evlilik sinyali verdi
ABD'nin üssleri nerede ABD'nin kaç tane askeri üssü var?
İran'da Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağı düştü! Gündüz görüntüleri
İran'dan ABD'nin Irak'taki üssüne ikinci saldırı dalgası
Kasım Süleymani kimdir hayatı ABD öldürdü İran saldırdı
2019'un en iyi Afrikalı futbolcu Sadio Mane seçildi
Mustafa Üstündağ Ecem Özkaya tek celsede boşandı 10 yıllık evlilik bitti