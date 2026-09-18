İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan Togo bayraklı petrol tankerini vurdu

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Togo bayrağı taşıyan "Trend" adlı petrol tankerinin dün ABD ordusunun "kışkırtması" ve "aldatmasıyla" Hürmüz Boğazı'ndan "yasa dışı" şekilde geçmeye çalışırken hedef alındığı belirtildi.

Geminin vurularak durdurulduğu ve gemide yangın çıktığı aktarılırken, Boğaz'dan "yasa dışı" geçmeye çalışan herhangi bir geminin "imha edileceği" kaydedildi.

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarının ardından başlayan savaşta Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri durdurmuş ve "izinsiz" geçmek isteyen gemileri hedef almaya başlamıştı. 17 Haziran'da İran-ABD arasında imzalanan mutabakat zaptı sonrasında Boğaz'dan geçişlere izin verilmişti. İran, ABD ile mutabakatın uygulanması konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle 8 Temmuz'da yeniden alevlenen savaşın ardından 12 Temmuz'da Boğaz'ı yeniden kapatmıştı.