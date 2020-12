İngiltere'deki yeni tür Covid-19 Hakkında Bildiklerimiz.

Varyantın, virüsün önceki sürümlerinden yüzde 70 daha hızlı yayıldığına inanılıyor

Bilim adamları, Eylül ayında İngiltere'de ortaya çıkan yeni bir koronavirüs türünün neden önceki varyantlardan çok daha hızlı yayıldığını anlamak için acele ediyorlar.



İngiliz bilim adamlarına göre erken sonuç, virüsün yüzeyindeki sözde başak proteinini değiştirmek için mutasyona uğraması ve proteinin insan hücrelerine tutunma ve girme yeteneğini artırmasıdır.



Erken analizlere göre, bu değişiklikler N501Y olarak bilinen mutasyonun virüsün önceki sürümlerinden yüzde 70 daha hızlı yayılmasına izin veriyor.



New York Genom Merkezi'nden Neville Sanjana, varyantın ABD'ye yayıldığını gösteren hiçbir kanıt olmadığını söylüyor.



Virüsler her zaman mutasyona uğrar ve koronavirüsler, influenzaya neden olanlar gibi bazılarına göre daha az mutasyona uğrar.



Bilim adamları, yeni varyantta alışılmadık derecede büyük bir sayı olan ve bazıları virüsün yaptığı proteinlerdeki değişikliklerle ilişkilendirilen 23 genetik değişiklik tespit ettiler.



Başak proteini, virüsün grafik temsillerinde tasvir edilen sivri uçların üstünde bulunur ve ona koronavirüslerin adını aldığı taç benzeri görünüm verir.



Başak proteini, vücutta furin adı verilen bir enzimi hücre kaplamalarını çözmek ve virüsün girmesine izin vermek için kullanan amino asitler içerir.



Şu anda üç ana soru araştırılıyor; Yeni varyant daha bulaşıcı mı, ölümcül olma veya ciddi hastalığa neden olma olasılığı daha mı yüksek ve aşılarla teşvik edilenler de dahil olmak üzere vücudun bağışıklık tepkilerini yenme olasılığı daha mı yüksek?



Bu sorulara verilen geçici cevaplar, Cumartesi günü İngiliz bilim danışmanları tarafından özetlendiği gibi, evet, hayır ve hayır.



İngiliz hükümetinin baş bilimsel danışmanı Patrick Vallance Cumartesi günü yaptığı açıklamada, virüsün genetik yapısı, istatistikleri ve laboratuvardaki üç tür çalışmanın bir araya gelerek bu varyantın insanlar arasında daha öncekinden çok daha fazla bulaşma eğiliminde olduğunu gösterdiğini söyledi.



Varyantın ilk olarak 20 ya da 21 Eylül'de tespit edildiği Londra yakınında bulunan Kent ilçesinde meydana geldiğini söyledi. Kasım ortasına kadar, Londra'daki vakaların yüzde 28'i yeni varyantla ilişkilendirilebilir.



İngilizlerin virüsün genetik varyasyonlarını izleme çabasıyla ilişkili bilim adamları tarafından çevrimiçi olarak yayınlanan varyantın ön açıklaması, yeni türün kronik enfeksiyondan muzdarip bir kişide muhtemelen zayıflamış bir bağışıklık sistemi nedeniyle gelişmiş olabileceğini öne sürdü.



Bilimsel danışman Vallance, mutasyonun daha az tehlikeli olduğu ve aşıların etkililiğini tehlikeye atma ihtimalinin ön planda olduğunu söyledi. Şimdiye kadar böyle bir kanıt olmamasına rağmen, yeni varyantın bağışıklık tepkisini değiştirmesinin teorik nedenleri olduğunu söyledi.



"Çalışan varsayım, aşı tepkisinin bu virüs için yeterli olması gerektiğidir, ancak bu konuda tetikte olmamız gerekiyor" dedi.



New York Genom Merkezi'nden Dr. Sanjana'ya göre, "Tekli mutasyonlar genellikle aşı performansını değiştirmez."



Bilim adamları benzer bir mutasyonun Güney Afrika'da bağımsız olarak ortaya çıktığını söylese de, İngiliz yetkililer mutasyonun yurtdışında mevcut olduğuna dair hiçbir kanıtları olmadığını söyledi.

Kaynak; Wall Street Journal.