ING Türkiye'den yeni iş kuran girişimcilere kapsamlı destek

Bankadan yapılan açıklamaya göre, "Yeni İşim Hesabı" girişimcilere yeni iş kurmanın ilk aşamasında ihtiyaç duyulan finansal ve operasyonel unsurları bir araya getiren bütüncül bir çözüm sunuyor.

Paket kapsamında sunulan dijital ve masrafsız bankacılık hizmetleri ile işletmelerin ilk yılındaki finansal yüklerin hafifletilmesi ve büyüme yolculuklarının desteklenmesi hedefleniyor. Yeni iş kuranlar, şubeye gitmeye gerek kalmadan uzaktan müşteri olma sürecini tamamlayarak bankacılık işlemlerini dijitalden kolayca yönetebiliyor.

Yeni İşim Hesabı ile işletmeler, 7 gün 24 saat ücretsiz EFT, havale ve FAST işlemleri sayesinde günlük bankacılık ihtiyaçlarını masrafsız şekilde yönetebiliyor. Ayrıca yabancı para transferlerini (SWIFT) de dijital kanallar üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirebiliyor.

Bu kapsamda işletmeler, ING Mobil ve İnternet Bankacılığı aracılığıyla gönderdikleri yabancı para transferlerinde ING ve muhabir bankaya herhangi bir masraf ödemiyor. Bunun yanı sıra, işletmelerin ING Türkiye hesaplarına gelen SWIFT transferlerinden de para birimi fark etmeksizin ING tarafından herhangi bir işlem ücreti alınmıyor.

İlk kez Yeni İşim Hesabı açan işletmeler, şirketlerinin ilk yılı boyunca İşim İçin Turuncu Hesap kapsamında sunulan güncel yüksek Hoş Geldin Faizi avantajından yararlanabiliyor. Günlük yüksek faiz kazandıran bu yapı sayesinde işletmeler birikimlerini vade beklemeden değerlendirebilirken, ihtiyaç duydukları anda hesaplarına para yatırıp çekerek nakit akışlarını esnek biçimde yönetebiliyor.

ING Türkiye, Yeni İşim Hesabı ile girişimcilere yalnızca bankacılık hizmetleri değil, işlerini büyütmelerine katkı sağlayacak ek avantajlar da sunuyor. Yeni yazarkasa POS'unda ING'yi tercih eden işletmeler, belirlenen ciro koşullarını sağlamaları halinde 8 bin liraya varan nakit ödül fırsatından yararlanabiliyor.

Ayrıca, LUCA Mali Müşavir Paketi ile e-Belge entegrasyonunda 1500 kontör avantajı ve ticari kredi ile başvurulabilen aidatsız şirket kredi kartı gibi desteklerle işletmelerin operasyonel maliyetleri azaltılıyor.

"Girişimcilerin büyüme yolculuklarını desteklemeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hüsniye Ulu, yeni bir iş kurma sürecinde maliyetlerin doğru yönetilmesi ve nakit akışının sağlıklı planlanmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Bu ihtiyaçtan yola çıkarak ING Türkiye olarak girişimcilerin ilk adımlarından itibaren yanlarında olmayı ve onlara işlerini kolaylaştıran bütüncül çözümler sunmayı önemsediklerini aktaran Ulu, "Yeni İşim Hesabı ile KOBİ'lere yalnızca bir banka hesabı değil, ilk yıllarını daha az maliyetle ve daha güçlü bir finansal zeminde geçirebilecekleri entegre bir başlangıç paketi sunuyoruz. Girişimcilerin finansal süreçlerini kolaylaştırırken büyüme yolculuklarını desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.