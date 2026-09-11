İmamoğlu'nun hakaret davasında hapis cezası ve siyasi yasak kararı

Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan ile taraf avukatları da izleyici olarak yer aldı.

Savunmasında hakkında devam eden diğer yargı süreçlerine değinen İmamoğlu, çok sayıda dava ve duruşmayla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Hakimin, savunmasını mevcut dava üzerine yapması yönündeki uyarısının ardından İmamoğlu, daha önce aynı dosyada beraat ettiğini, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin ise kararı esastan değil usul yönünden bozduğunu belirtti.

Suçlamaya konu sözlerinin hakaret kastı taşımadığını savunan İmamoğlu, ifadelerinin Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin açılışında yaşananlara yönelik siyasi eleştiri ve tepki niteliğinde olduğunu öne sürdü.

İmamoğlu, olay günü Yazıcı'nın yaptığı konuşmanın ardından ortamın gerildiğini, kendisinin ise vatandaşları sakinleştirmek ve taşkınlığı önlemek amacıyla konuştuğunu belirterek, şikayetçinin şahsına yönelik suç kastının bulunmadığını savundu.

İmamoğlu'nun avukatları müvekkillerinin beraatini talep ederken, Şadi Yazıcı'nın avukatı Selçuk Şener şikayetlerinin devam ettiğini bildirdi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, yapılan yargılama ve tüm dosya kapsamında hakaret içeren sözler söylediği anlaşıldığından İmamoğlu'nun "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen sanık İmamoğlu, "Bu mütalaayı da bir skandal olarak nitelendiriyorum. Mesnetsizliktir, anlamsızlıktır, kasıttır. Düşüncem budur. Umarım siz doğru bir karar vermeye yönelik bir adım atarsınız." ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme, İmamoğlu'nu "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 2 yıl 6 ay hapse çarptırdı. Sanığın cezası takdiri indirim uygulanarak 2 yıl 1 aya düşürüldü.

Mahkeme ayrıca, İmamoğlu'nun Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 53/5 maddesinde yer alan belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına hükmetti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmiş, hakaret suçunun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi nedeniyle cezanın alt sınırının 1 yıldan az olmaması talep edilmişti.

Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi, basit yargılama usulüyle Ekrem İmamoğlu'nun beraatine karar vermişti.

Müşteki Şadi Yazıcı'nın avukatının karara itiraz etmesi üzerine mahkeme duruşma açmış ve İmamoğlu'nun beraatine hükmetmişti

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi, genel hükümlere göre duruşma açılarak yapılan yargılamada, sanığın yasa ve yönteme uygun olarak savunmasının tespit edilmesi gerektiğinin gözetilmemesi nedeniyle İmamoğlu hakkında verilen beraat kararının bozulmasına hükmetmişti.

Bozma kararının gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla dosya yeniden Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.