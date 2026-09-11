Aşk-ı Memnu'nun Arsen Hanım'ı Gülsen Tuncer'den üzen haber!
'Aşk-ı Memnu' dizisindeki Arsen Hanım rolüyle hafızalara kazınan Gülsen Tuncer'den hayranlarını üzen bir haber geldi. Film-San Vakfı, 81 yaşındaki usta sanatçının amansız bir hastalığa yakalandığını duyurarak tüm sevenlerinden dua istedi.
'Aşk-ı Memnu' dizisinde hayat verdiği 'Arsen Hanım' karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan 81 yaşındaki Gülsen Tuncer'den gelen haber üzdü.Tuncer'in üzücü haberini Film-San Vakfı, sosyal medya hesabından duyurdu.
tv100'de yer alan habere göre; usta oyuncunun beyninde 2. dereceden tümör olduğu öğrenildi. Konuşma ve yazma yeteneğini kaybettiği ise gelen bilgiler arasında.
Film-San Vakfı'nın Instagram hesabından yapılan paylaşımda "Çok değerli oyuncu Gülsen Tuncer'e Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Şu an amansız bir hastalıkla mücadele ediyor. Dualarımız onun için olsun" ifadelerine yer verildi.
GÜLSEN TUNCER KİMDİR?
1945 yılında Adana'da dünyaya gelen Gülsen Tuncer, eğitimini İstanbul'da tamamladı. Lise yıllarında Yıldız Kenter, Melih Cevdet Anday gibi isimlerden eğitim alan Tuncer, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Tiyatroya profesyonel olarak 1968 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nun Zilli Zarife oyunuyla başladı. 50 yılı aşkın sanat yaşamına tiyatronun yanı sıra birçok film ve dizide de boy gösteren Tuncer, yaklaşık 40 filmde yönetmen yardımcılığı ve asistanlık yaptı. Aşk-ı Memnu dizisiyle tanınan oyuncu, son olarak Hakim adlı dizide boy gösterdi.