İmamoğlu nasıl tuzağa düşürüldü!

CHP'de öyle bir film seyrediyoruz ki...

Ekrem İmamoğlu hala farkında değil...

CHP'liler de hala tam farkında değil...

Çünkü...

Özgür Özel ile "Değişim" diyenlere gülüyorum...

Hala Kemal Beye tepki gösteriyorlar!..

Gülüyorum..

Allah aşkına istifa etmemekte direnen Kemal Kılıçdaroğlu' mu?

Hayır...

Hayır..

Kemal Bey de o güç var mı?

Yanında duran üç beş genel başkan yardımcısı ile o koltukta oturacak bir iradeye sahip olduğunu söyleyenlere gülerim...

Mümkün değil..

CHP'den tabandan tavana gelen "BIRAK.. ÇEK GİT" baskısına yani büyük bir tepkiye rağmen Kemal Beyin hiç bir şey olmamış gibi hala o koltukta oturmasının nedeni kendi iradesi mi?

Asla...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun arka planına bakın!..

İşte o arka plan yani üst akıl bugün CHP'de her yerde kadrolaşan, CHP'yi ele geçiren, Atatürk'ün CHP'sinin ilkelerinden uzaklaştıran "Dersim" merkezli siyasi ideolojidir...

İşte Kemal Beyi dik tutmak için "B" planları Özgür Bey..

Truva atı gibi...

Bunu kurultayda göreceğiz!..

Kurultayada kalmayabilir...

Çok yakında "TEK ADAM" filmi vizyona girebilir...

Diyorum ki...

Ha Kemal Kılıçdaroğlu...

Ha Özgür Özel...

Bakın...

TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu'na sahip

çıkışlarında dahi kullandıkları cümleler çok benzer!

CHP sözcüsü Faik Öztrak Tanrıkulu'nun sözleri için "Kabul edilemez" derken Genel Başkan ve Grup Başkanı her defasında HDPKK sözcüsü gibi ortaya çıkan Tanrıkulu'na sahip çıkma becerisini çok rahat bir şekilde gösterdiler...

"Bugünkü CHP'nin TSK ile bir husumeti mi var!" diye sorsak CHP yönetimine haksızlık mı ederiz!..

Neden mi?

Çünkü ikiside Tunceli değil Dersim orijinli!..

Siz Özel'in Manisa milletvekili olduğuna bakmayın...

Orijinine bakın anlarsınız!

Bir araştırmak gerekmez mi?

CHP ele geçirilmiş ele geçirilmiş!..

Bunu sadece ben söylemiyorum ömrünü CHP'ye veren yıllarca vekillik ve parti meclisi üyeliği yapmış ve CHP'yi bir gün dahi terketmemiş bir Atatürkçü söylüyor...

İsteyen varsa gelsin gösterelim.

Peki...

Diyeceksiniz ki..

"Özgür Özel neden mi ortaya çıktı!"

Çok basit cevabı var..

Kemal Beye karşı değil Ekrem Beye karşı...

Yani yükselen Ekrem İmamoğlu rüzgarına karşı "BENDE VARIM" diyerek ortaya çıkmanın anlamı başka ne olabilirdi ki!..

Kemal Beyin üst aklı tarafından Ekrem İmamoğlu'nu Genel Başkanlık yarışından geri çektiren bir aparat olarak kulanıldı Özgür Bey...

Ve de başardılar!..

Bir düşünün...

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na karşı "Adayım" diyerek çıkıp eleştiriler yapıp meydan okuyacaksınız...

Eeeee!..

O Kılıçdaroğlu sizi hala "Grup başkanlığı" koltuğunda oturtmaya devam edecek...

Eeee!..

İstifanızı istemeyecek!..

Öyle mi?

Adınıda " CHP'de demokrasi var" koyacaklar..

Bizde yiyeceğiz!..

Tayyip Erdoğan'a "Diktatör" diye hakaret edenler bugün CHP'de diktatör olmanın kitabını yazıyor...

Adama sorarlar...

Öyle ise "Tanju Özcan'ı niye ihraç ettiniz?" diye sormazlar mı?

Çünkü;

Tanju Özcan Özgür Özel gibi Dersim orijinli bir siyasetçi değil!..

Seversiniz sevmezsiniz...

Vatansever...

Milliyetçi...

Atatürkçü...

Diyeceğim şu ki...

CHP'de tiyatro tam gaz devam ediyor...

Ekrem İmamoğlu bu oyuna nasıl geldi inanılır değil.

Hadi diyelim Özgür Özel Genel Başkan oldu!..

Ekrem Bey Özgür Özel'in 2028'de kendisini Cumhurbaşkanı adayı yapacağınımı düşünüyor!

Sana Genel Başkanlık koltuğunu layık görmeyenler Cumhurbaşkanı adayı yapar mı başkan!..

Ayrıca..

Önünde daha İstanbul seçimi var!..

Kazanamadığın zaman bittin zaten!..

Diyeceğim şu ki...

Ekrem İmamoğlu Genel Başkan adaylığı için çıktığı yolda arkasında çok büyük taban desteği olmasına rağmen o desteğe ihanet ederek yani geri çekilerek büyük bir stratejisi hatası yapmıştır!

Böyle bir fırsatı bir daha asla yakalamayacaktır...

En güçlü olduğu anda pes etti!..

Yazık etti kendine güvenenleri!..

Tuzağa düştü!..

Bunu zamanla daha iyi görecek...