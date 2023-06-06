İmamoğlu Ecevit'i düşünmeli!..

Kim ne derse desin...

Kim ne söylerse söylesin...

CHP'nin yeni bir hava yakalaması için elindeki en önemli silah İstanbul BB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dur.

Çünkü taban bunu istiyor...

Tabanın gücü karşısında direnirseniz ki hep direndiniz kaybedersiniz...

CHP'de görevde kalmak için ne kadar film çevirirse çevirsin, ne kadar atraksiyon yaparsa yapsın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu için deniz bitmiştir...

Lider olamamıştır..

Çünkü Genel Başkan olmak ayrı bir konu lider olmak apayrı bir konudur ki her defasında yenilen Kemal Beyin Türk siyasetinde bugüne kadar kazandığı tek bir başarı öyküsü yoktur...

Önümüzdeki yerel seçimleri adaylıklar noktasında elindeki tek koz olarak kullanıp özellikle Ekrem İmamoğlu'na karşı aba altından sopa gösterir gibi kullandığı gözlenen Kılıçdaroğlu alenen ortada...

İmamoğlu'nun sun süreçteki sessizliğine ve Kılıçdaroğlu'nun parti yönetiminde aldığı kararlara bakıldığı zamanda bu gerçeği görüyoruz...

Çünkü CHP'de parti ideolojisi yerini Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının ideoloji anlayışına bırakmıştır ki bunu aldığı bütün kararlarda net bir şekilde görüyoruz..

CHP Kılıçdaroğlu tarafından yalnızlaştırılmıştır.

Bu bir...

İki..

CHP adeta Kılıçdaroğlu ve arkadaşları tarafından "Biz ne dersek o olur" anlayışı ile ele geçirilmiştir ki bugün Ekrem İmamoğlu'nun seçim sonrası çıkışına karşı gösterilen direnç demeyelim gizli tehdit dilleri bunun göstergesidir..

Peki ne olacak?

Eğer CHP'de başkaldırı olmaz ise AK Parti'nin 'Allah Kemal Beyin varlığını e sik etmesin. Biz kendisinden razıyız.Allah'ta razı olsun" duası edilmeye devam eder..

O nedenle Ekrem İmamoğlu'nun önünde "Olmak ya da olmamak" süreci başlamıştır. Genel Başkanlık hedefinden vazgeçip "En azından İstanbul BB adaylığını koruyayım" moduna girmişse bilmeli ki bugünlerini çok arar noktaya gelebilir..

Bugünkü CHP tabanında son derece karşılığı olan "Umut" görünen güçlü konumunu bir dahaki bulabilir mi?

Soru işaretidir...

Unutmasın ki...

Siyaset hep rakiplerle hemde parti içi mücadele ile kazanılır..



Ekrem İmamoğlu CHP'de İnönü'ye başkaldırıp seçimde onu devirip Türk siyasetinde tarih yazan "Karaoğlan Bülent Ecevit " gerçeğini unutmaması gerekir...

En güzel örnektir..