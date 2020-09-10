İmam hatipli Tayyip’ ten, İmam Hatipli Hasan’a!..

Bir müptezelin ahlaksız sözleri üzerine ülke gündemine bir anda İmam Hatip okullarından yetişenler düştü!..

Bu gündeme kayıtsız kalmak mümkün mü?

Öncelilikle ben İmam hatip mezunu değilim…

Olsam da gurur duyardım...

Amma velakin her zaman hasbihal ettiğim İmam hatipli dostlarım, kardeşlerim ve gurur duyduğum devlet büyüklerim var…

Bugün adından “Dünya lideri” olarak bahsettiren Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanı kim?

İmam hatipli Recep Tayyip Erdoğan…

Bugün bu ülkede ”Hayaldi gerçek oldu” denilen devrim niteliğindeki bütün değişimlerin, hizmetlerin, projelerin altında kimin imzası var?

İmam Hatipli Recep Tayyip Erdoğan…

Mazlumların umudu, kimsesizlerin kimsesi kim?

İmam Hatipli Recep Tayyip Erdoğan…

Bugün ABD'nin, İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın, Rusya'nın konuştuğu, bileğini bükemediği, inanmadığı hiç bir şeyi yaptıramadığı lider kim?

İmam Hatipli Recep Tayyip Erdoğan…

O nedenle bir milattır Tayyip Erdoğan'ın 2002 yılında iktidara gelişi...

Türkiye gücünü ilk kez böylesine hissettirdi...

Kolay gelmedi İmam hatipli bir liderle yükseliş...

Neler yaşadı İmam Hatipliler uzun yıllar!..

Tayyip Erdoğan;

Küstürülen, hor görülen, haksızlıklara uğrayan, çileler çektirilen İmam Hatiplilere devletlerine, milletlerine hizmet noktasında açılan yoldur....

Üniversitelere başörtülü diye alınmayan pırıl, pırıl gençlerin içine düşürüldüğü tablodan kurtuluşu i, vatani görevini yapan evlatlarının yemin törenine bile başları örtülü diye alınmayıp teller ardından gözyaşları ile bakmak zorunda kalan analar için...

Bir milattır İmam hatipli Tayyip Erdoğan...

MGK toplantısında rahmetli Erbakan hocaya karşı yapılan saygısızlıklardan, iktidardan indirilişinden ve dünden bugüne darbelerden hesap sorulmasının adıdır da...

İmam hatipli Tayyip Erdoğan...

Örnektir!..

Yolu açmıştır...

İşte bu örneği iliklerine kadar işlemiş İmam hatip mezunu bir devlet adamını da anlatalım…

Anlatalım İmam hatipli Hasan’ı…

Bakalım mı liyakat yürüyüşüne…

Sırça köşklerden değil, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinin Yukarıçanlı köyünden…

Arkasında dayısı olmamış..

Ama arkasında sapasağlam milli ve manevi değerlerle yoğrulmuş koca bir liyakat var…



Fazilet Partisi gençlik teşkilatlarında siyasete başlamış…



AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Kurucu MKYK üyeliği yapmış…



Mitinglerde liderinin sunuculuğu görevini üstlenmiş, dergi çıkarmış, elinde broşür dağıtmış…

Koşmuş..

Mücadele etmiş...



Hazıra konmamış alın teri akıtmış…



Kendini yetiştirmiş…

İki Üniversite bitirmiş…

Ankara Üniversitesi İlahiyat...

Ardından Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiş.



Yetmemiş…



Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nde yüksek lisans ve doktora yapmış…

Yetmemiş…



Gitmiş Londra’da dil eğitimi almış…

Sonra;



Başbakanlık müşavirliği, özel kalem müdürlüğü…

İyi bir bürokrat…

İyi bir hukukçu…

İyi bir tarihçi…

İyi bir siyasetçi…

İyi bir diplomat…

İyi bir ilahiyatçı ...

Kendini mükemmel yetiştirmiş...

Uzun yıllardır Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yanında özel kalem müdürü olmanın çok ötesinde bir sadakat abidesi...

Sorun Arap dünyasını, Orta Doğuyu, Balkanları, Kafkasları uzman derecesinde anlatsın size...



Devletinin bütün kurum ve kuruluşlarını ailesi gibi tanıyor…

Artık adından “dünya lideri” olarak bahsettiren bir liderin yanında yetişmek, olayların içinde devlet adamlığı tecrübesi ile yoğrulmak ona nasip oluyor..

Öyle ki..

Liderinin nezdinde Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik tüm saldırılara karşı verilen direniş mücadelesinin kahramanlarından biri de olmuş…



15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi gecesi her şeyini bırakarak vatan, millet ve demokrasi uğrunda ailesini, evladını, kendi canını seve seve feda etmek için duasını ederek liderinin üzerine kalkan olmaya çalışmış..



Öyle ki..

Marmaris' te darbe girişiminin yapıldığı sırada Tayyip Erdoğan İstanbul'a uçmak isterken helikoptere sığma konusunda sıkıntılar yaşanınca, eşini ve çocuğunu orada bırakma fedakârlığını göstermiş..

Lideri yanında helikoptere binerek onunla adeta ölümüne uçmuş..

“Hazma yürekli olmak” denir ya..

Aynen öyle..

O adam Kızılcahamam’ın Yukarıçanlı köyünden

İmam hatipli Hasan…

Sıfır kibir!..

Hamza yürekli olabilmek için önce sahabe gibi olmak gerekir.

Hiçbir şeyden korkmadan aşkla yürümek gerekir..

Gözle değil yürekle bakmak gerekir..

Hakka tüm benliğiyle şahadet etmek gerekir..

Dervişe sormuşlar “Nasıl olalım?”



Demiş ki;



Musibet karşısında; Metanetli



Cehalet karşısında; Marifetli



Husumet karşısında; Mağfiretli



Kötülük karşısında; Hayr sahibi



Kabalık karşısında; Letafetli ol ki



Yaradan seni sabrından ötürü sevsin…



İşte böyle bir adam..

İmam hatipli Hasan…

Peki kim bu “HAMZA YÜREKLİ İMAM HATİPLİ HASAN”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü olmasından öte bir evladı gibi duruş gösteren Büyükelçi Dr. Hasan Doğan…

Onu iyi tanımak gerekir…

Kendini mükemmel bir şekilde yetiştirirken dünyaya bakış açısı ile bu ülkenin alimlerinden biri olacağından şüphem yok…

Çünkü bir gönül adımı …

Hayata besmeleyle başlan, Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerîm başta olmak üzere hadislerini ve bütün sünnetini bilen, diğer İslâmî ilimlerden gerektiği şekilde haberdar olup ileri seviyede bir bilgi birikimine ulaşmak içir çırpınan bir adam dan bahsediyoruz…



Bakın Hadis-i Şerif der ki;

“Kıyamet gününde alimlerin mürekkebi ,şehitlerin kanı ile tartılır”

İşte Hasan Doğan bunu çok iyi biliyor…

Buyurun İmam Hatip’ten kimler yetişiyor muş!..

O nedenle;

Allah, karşımıza incitmekten hayâ eden, Yaratandan korkan insanlar çıkarsın…



Erol Mütercimler için çok şey söylenir…



Davalar açılır…



Ama asıl dava ;



İmam-ı Caferi Sadık sözüdür..



Der ki;



“Kork o mahkemeden ki, Hâkimin kendisi şahittir...”



İşte İmam hatipli Tayyip Erdoğanlar bunu yaşar…



Onların yolundan yürüyen İmam Hatipli Hasanlar da bunu yaşar...

İşte İmam Hatip bir "DÜNYA LİDERİ" dünya sahnesine çıkardı...













