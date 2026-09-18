İlk kez konuştu, Gürsel Tekin görevi devredecek mi?

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda yaşanan gelişmenin ardından Gürsel Tekin’in görevi tartışma konusu oldu. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin tedbir kararını kaldırmasıyla çağrı heyetindeki görevinin sona erdiğini belirten Tekin, daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından il başkanı olarak atandığını ve bu nedenle görevini sürdürdüğünü açıkladı. Tekin, “Partimizin birliğini, hukukunu ve geleceğini korumak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.

GÜRSEL TEKİN "DEVAM" DEDİ

Kararın ardından gözlerin çevrildiği Gürsel Tekin'den açıklama geldi. Görevinin sona ermediğini ifade eden Tekin, mahkemenin tedbir kararından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini il başkanı olarak atadığını belirtti.

Bengü Türk TV'ye konuşan Gürsel Tekin şunları söyledi:

Tedbiren göreve gelmemiz üstüne verilen karar kalktığı için bu noktada görevimiz sonlandı. Kemal bey sonradan il başkanı olarak atadığı için 'atanmış' sıfatıyla görevim devam ediyor."

"SORUMLULUĞUMUZU YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Gürsel Tekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için görevler gelip geçicidir; Cumhuriyet Halk Partisi’ne olan sorumluluğumuz ve mücadelemiz kalıcıdır. Partimizin birliğini, hukukunu ve geleceğini korumak için üzerimize düşen her sorumluluğu, dün olduğu gibi bugün de yerine getirmeye devam edeceğiz."