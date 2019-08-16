İdlib'de Kurban Bayramı'nda 124 bin civarı sivil yerinden edildi

Yerel sivil toplum kuruluşlarından Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun ilçesi civarında ilerlediği Kurban Bayramı süresince 124 bin civarındaki sivilin yerinden edildiğini söyledi.

Hallac, 19 bin 231 aileden oluşan sivillerin büyük çoğunluğunun Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi kamp alanlarına göç ettiğini belirtti.

Sivillerin bir kısmının buradan sonra Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine yöneldiğini ifade eden Hallac, bayramda süren saldırıların yanı sıra Han Şeyhun ve civarının kuşatılması tehlikesinin de göç hareketinde etkili olduğunun altını çizdi.