GÜNCEL

İBB’den İstanbullulara yağış uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden sağanak yağış uyarısı yapıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, Perşembe gününe kadar beklenen sağanak yağış için gerekli tedbirlerin alındığı aktarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yağmur uyarısı yapıldı. Belediyeden yapılan açıklamada meteorolojik verilere göre, İstanbul’da Perşembe gününe kadar aralıklarla sağanak yağmur riskinin bulunduğu aktarıldı. 
Yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, vatandaşların da ani yağmur ve su baskını riskine karşı duyarlı olmaları istendi. 

Önümüzdeki 2 gün boyunca aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edildiği belirtilen açıklamada, İBB ekiplerinin, ani ve kuvvetli yağan yaz yağmurlarının yollarda göllenme ve kot seviyesinin altında kalan yerlerde su baskını hadiselerine neden olmaması için tedbirlerini aldığı vurgulandı. Açıklamada vatandaşların da su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Murat Kurum'dan kıyı ve koylarda yapılaşma hakkında önemli açıklamlar
Murat Kurum'dan kıyı ve koylarda yapılaşma hakkında önemli açıklamlar
Ekrem İmamoğlu Bodrum tatilini tamamlayıp İstanbul'a döndü
Ekrem İmamoğlu Bodrum tatilini tamamlayıp İstanbul'a döndü
İBB iştiraki olan Medya AŞ'de çalışan 50 kişinin işine son verildi!
İBB iştiraki olan Medya AŞ'de çalışan 50 kişinin işine son verildi!
Diyarbakır belediyesinin önü karıştı! Sezai Temelli'den olay çıkaracak açıklama
Diyarbakır belediyesinin önü karıştı! Sezai Temelli'den olay çıkaracak açıklama
Yangın uçakları nerede? İzmir'deki yangınla ilgili sarsıcı iddialar var
Yangın uçakları nerede? İzmir'deki yangınla ilgili sarsıcı iddialar var
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kendine hamile süsü veren kadının üzerinden uyuşturucu çıktı
Kendine hamile süsü veren kadının üzerinden uyuşturucu çıktı
Futbol tutkunu horoz atılan paslara böyle şut çekiyor
Futbol tutkunu horoz atılan paslara böyle şut çekiyor
BİLSEM sonuçları açıklanıyor 2019 TC ile BİLSEM sonuç sorgulama
BİLSEM sonuçları açıklanıyor 2019 TC ile BİLSEM sonuç sorgulama
DNA örnekleri ile Gürcü Hatun'un da mezarı ortaya çıkacak
DNA örnekleri ile Gürcü Hatun'un da mezarı ortaya çıkacak
Erdoğan'dan Macron'a Doğu Akdeniz cevabı yanıtı olay oldu
Erdoğan'dan Macron'a Doğu Akdeniz cevabı yanıtı olay oldu
Seda Sayan kaç yaşında aslen nereli eşleri ve çocuğu kimdir?
Seda Sayan kaç yaşında aslen nereli eşleri ve çocuğu kimdir?
Ağabeyi, evlenen kardeşine 5 adet akıllı telefon taktı
Ağabeyi, evlenen kardeşine 5 adet akıllı telefon taktı
KYK yurt başvurusu yapma 2019 nasıl yapılır?
KYK yurt başvurusu yapma 2019 nasıl yapılır?