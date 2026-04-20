Hürmüz Boğazı'nda abluka derinleşiyor! 27 gemi geri gönderildi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran limanlarına uyguladığı abluka nedeniyle 27​​​​​​​ gemiyi geri döndürdüğünü açıkladı.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giriş veya çıkış yapan gemilere yönelik ablukanın başlamasından bu yana (13 Nisan), ABD güçleri 27 geminin geri dönmesi veya bir İran limanına dönmesi için talimat vermiştir."
CENTCOM'dan 18 Nisan'da yapılan açıklamada, "ablukanın başlamasından bu yana 23 geminin, ABD'nin direktifleri doğrultusunda geri döndürüldüğü" belirtilmişti.

TRUMP'TAN HÜRMÜZ ÇIKIŞI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da yürütülen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.

