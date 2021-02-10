Hristiyan gibi yaşasın, teneşire yatsın!



Son dönemde öyle tartışmalara, öyle olaylarla karşılaşıyoruz ki neden niçin sorularını göz ardı ederek birbirimizi yiyoruz!..



Türk milletinin milli ve manevi değerlerinin, kültürünün nasıl yozlaştırılmaya çalıştırıldığını görmek ve tepki koymak birilerini rahatsız ediyor…



Senaryo dışarıdan...

Aktörler içeriden...

Film çekiliyor…

Millete izlettiriliyor!..

Ve ülkede karmaşa yaratılıyor!..



Bakın Türk gençliği üzerinde oynanan oyunu anlatmaya yeterli olacak bir misyonerlik çalışması...

Ders gibi!ii



Bu belge bundan tam 85 yıl öncesine ait…

1935 yılında Kudüs’te düzenlenmiş, adı “Rahip Samuel Zwemer misyonerlik buluşması” verilmiş konferanstan…

Yüzlerce kişi katılmış…



Rahip Samuel Zwemer konferansa katılanlara bakın nasıl öğütler veriyor…



İyi okuyun…

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Sizden Müslümanları Hristiyan yapmanızı istemiyoruz.

Sizin asıl göreviniz Müslümanları İslam dininden uzaklaştırmaktır.

Doğumlarından ölümlerine kadar haç takmasınlar, kiliseye gitmesinler, vaftiz olmasınlar ama Hristiyan gibi yaşasınlar.

Bunu çağdaşlık adı altında yapın.

Allah’ı ve Peygamber’i tanımayan bir nesil büyük işlerle idarelerle uğraşmaz; idealsiz, dinsiz, mefkûresiz yaşarlar. Rahatı, tembelliği parayı ve nefislerini sever; arzu ve şehvetlerini tatmin için uğraşırlar.

Müslümanları vaftiz etmek için boş yere çabalayıp durmayalım.

Başka yollar başka çareler deneyelim.

İslam memleketlerinde girişeceğimiz faaliyetlerde onlara, Hristiyan adetlerini, Hristiyan bayramlarını, Hristiyan kültürünü, Hristiyan ahlakını aşılayalım.

Bir Müslüman’ın doğumundan ölümüne kadar kimliğinde Müslüman yazabilir, fakat bir Hristiyan gibi yaşayarak cami önündeki teneşire yatmalıdır.

Kiliseye gelmesine gerek yok varsın camiye gitsin.

Ama bir Müslüman’ı hayatı boyunca Hristiyan gibi yaşatmalıyız.

***

İşte rahip Samuel Zwemer bunları öğütlüyor!..

85 yıl önce söylenen “Hristiyan gibi yaşasınlar, varsın cami önündeki teneşire yatsınlar.” sözü bugün için de geçerli değil mi?



Milleti milli ve manevi kendi değerlerinden uzaklaştırmak için bu ülkede oynanan oyunun senaryosu böyle yazılıyor işte!..

Diyeceğim şu ki!..

Bir ülke de;

Sınırsız özgürlük…

Sınırsız demokrasi …

Olmaz!..

Olursa at izi it izine karışır!..

Terörist demokrasi mücadelesi veren, misyoner özgürlük abidesi, ahlaksızlık hak olur!..

Sonrası malum...



Yüce Allah (cc), kimlik ve şahsiyetimizi korumamızı bakın nasıl emretmiş ve buyurmuştur…

"İşte bu din, benim dosdoğru yolumdur. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o yollar, sizi parça parça edip, doğru yoldan ayırır. İşte bunları, sakınasınız diye Allah size emreder." (En’am,6/153)

Var mı anlamayan!..