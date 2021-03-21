HDP Almanya'da olsaydı ne olurdu!



Yok efendim HDP' ye kapatma davası demokrasiye darbeymiş…

Yok efendim Batı’da böyle kapatma davaları yokmuş!..

Yok efendim Batı’da milletvekilliği düşürülme yokmuş!..

Yalan üzerine yalan!..

Bir...

Batının hiç bir ülkesinde böylesine terör örgütünün siyasi kanadı olmuş ne bir parti var var nede terör örgütü adına parlamentolarında yer alan milletvekilleri...

İki...

Batı Anayasalarında hem parti kapatma maddeleri var hemde milletvekilliğinin dokunulmazlığını kaldıran maddeler var!..

Üç...

Oralarda neden gündem olmaz. Çünkü bu tip suçları ,işleyenler olmadığı için o anayasa maddeleri devreye girmez!..

Dört...

Türkiye dışında herhangi bir Batı ülkesinin meclisinde HDP ve onun milletvekilleri gibi hainlik yapanların numunesini bulamazsınız!..

Beş...

Peki;

HDP’nin terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı olduğunu inkar etmek mümkün mü?

HDP’nin kuruluş talimatını terörist başı Abdullah Öcalan vermiştir…

Ben söylemiyorum!



Tarih; 18 Ekim 2012



HDP’nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na veriliyor…



O günlerde bugün cezaevinde yatan Selahattin Demirtaş bakın ne diyor;

“HDP Sayın Öcalan’ın çok önemsediği bir projedir. Kendisinin özellikle son 20 yılını adadığı bir projedir.”



İşte HDP bu!



İŞTE O GÜN HDP AÇILMADAN KAPATILMALIYDI!



Sessiz kalındı!..



Yılanın başını baştan ezmez isen olacak olan budur!..

***



Gelelim bugünkü kapatma davasına!

Nafile…

Neden mi?

HDP daha önceki kapatma davaları öncesi gibi yedeğini çoktan hazırlamış…

Tıpkı HDP gibi, PKK gibi “özerklik” hayalleri kuran bu partinin adı DBP.

HDP’den seçildikten sonra istifa eden bir milletvekili DBP’ye geçmiş ve TBMM’de temsil ediliyor.

PEKİ BUNU DEVLET BİLMİYOR MU?

HDP gidecek DBP gelecek!

HDP tabiki kapatılmalı...

Ama böyle kapatmalar çözüm üretmiyor!..



PKK ile silahlı mücadelede başarı gösteren Türkiye, terörün siyasi ayağı ile de kararlı mücadelesini vermeli. Terör örgütü ile en küçük ilişkisi olan, örgüt elebaşının adını ağzına alanın siyaset yapamayacağı bir hukuk düzeni kurulmalı…

İstihbarat ne için var!..

Bunlar için...



Yani...

Böyle illegal partiler açılmadan,Terör örgütü ile ilişkisi olanlara seçme ve seçilme hakkı verilmeden yolları kapatılmalı!

HDP’nin kapatılmasının istenmesi karşısında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ‘anti demokratik uygulamalar yapıyor’ denilerek hemde Cumhuriyetin temel değerlerine saygı edebiyatı yapanların bu suçlamayı yapması ihanettir…

***

Dünyanın hiçbir ülkesinde, terör örgütü ile resmen ilişkili olan böyle bir parti barındırılmaz…

Kanunlar böylesine geç işlemez!

Yani böyle partilere karşı devlet hoşgörü tanımaz!

İşte örnek...

CHP'de HDP aşkına tutulanlar iyi okuyun .

Bu Batı’nın en demokratik ülkesi denilen Almanya’nın Anayasası…





Elimde “Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland” yani Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası var.

Siyasi partiler ve milletvekilleri ile ilgili maddeleri sizlere sunmak istiyorum…



İyi okuyun…

Madde 21 (Siyasi Partiler)

1- Siyasi Partiler, halkın siyasi iradesinin oluşumuna katılırlar. Kurulmaları serbesttir. İç düzenlerinin demokratik ilkelere uygun olması şarttır. Maddi kaynakları ve harcamaları ile mal varlıkları hakkında kamu önünde hesap vermek zorundadırlar.



2-Amaçlarına ve taraftarlarının tutumuna göre, özgür ve demokratik temel düzeni zedelemek veya ortadan kaldırmak veya Almanya Federal Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye sokmak eğilimini gösteren siyasi partiler, Anayasa’ya aykırıdırlar. Anayasaya aykırılık hakkında Federal Anayasa Mahkemesi karar verir.

(Şimdi bunu okuduğunuz zaman HDP gibi bir partinin Almanya’da barınması mümkün mü? Net şekilde Anayasaya aykırı deniliyor.. Ve kararı Anayasa Mahkemesine bırakıyor…

Bizden farkı ne?)

***

Gelelim Milletvekili dokunulmazlığına…

Hani dokunulmazlığı kaldırılınca Meclise yatak atan HDP’li eski sözde vekile…

Ve o yolda olan arkadaşlarına...

Federal Almanya Anayasası; Madde 46 (Milletvekili dokunulmazlığı)

Bakın ne diyor;



2- Bir milletvekili suçüstü halinde veya ertesi gün tutuklanmış olmadıkça, cezayı gerektiren bir eylemden dolayı ancak Federal Meclisin izniyle hesap vermeye çağrılabilir veya tutuklanabilir.



3-Bunun dışında, bir milletvekilinin kişisel özgürlüğünün her türlü sınırlandırılması veya 18. Maddeye göre aleyhinde bir işlem yapılabilmesi için de Federal Meclisin izni aranır.



4-Bir milletvekili hakkındaki her türlü ceza davası, 18. maddeye göre aleyhinde yapılan her çeşit işlem ve her tutuklama ve kişisel özgürlüğünün sınırlandırılması önlemi, Federal Meclisin istemesi üzerine ertelenir.



Peki 3. maddede atıf yapılan 18. madde ne diyor.

(Özgür demokratik temel düzene karşı mücadele amacıyla kötüye kullanan kimsenin temel hakları kaybettirilir. Hakkın kaybettirilmesine ve bunun kapsamına Federal Anayasa Mahkemesi karar verir.)

İşte "Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland"ın (Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası) “Siyasi Partiler ve Milletvekilleri ile ilgili maddesi” gerek parti kapatma gerekse de milletvekili dokunulmazlıkları için kelime kelime bunu yazıyor!



Var mı anlamayan!

***



Yani Türkiye’ye karşı sürekli “Batı’da parti kapatma yok, milletvekili dokunulmazlığı sınırsız” diyerek algı operasyonu yapıp suçlama getirenlerin önüne, Batı’nın en önemli ülkesi Almanya’nın Anayasasını koymak gerekir…

Ne deniyor Almanya’da siyasi partiler için...

Tekrar edelim...



Özgür ve demokratik temel düzeni zedelemek veya ortadan kaldırmak veya Almanya Federal Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye sokmak eğilimini gösteren siyasi partiler, Anayasa’ya aykırıdırlar.



Peki bizde HDP ne yapıyor?

PKK’nın siyasi kanadı olarak çalışmıyor mu?

Çalışıyor…

PKK’ye terör örgütü diyebiliyor mu?

Diyemiyor…

Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını tehlikeye sokan girişimlerde bulunmuyor mu?

Bulunuyor!

Tıpkı Almanya’da olduğu gibi bu parti Anayasa’ya aykırı değil mi?



Almanya’da Milletvekilleri için ne diyor yasa;

"Milletvekilliklerini özgür, demokratik temel düzene karşı mücadele amacıyla kötüye kullananların temel hakları kaybettirilir. Hakkın kaybettirilmesine ve bunun kapsamına Federal Anayasa Mahkemesi karar verir."



Peki HDP Milletvekilleri ne yapıyor?

Terör örgütü PKK’nın sözcülüğünü!..



Özgür ve demokratik temel düzene karşı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını kötüye kullanıyorlar..



Akıbetleri Anayasada yazıyor!

Temel hakları kaybettirilir!

İşte bu kadar net!

***



İşte Almanya Anayasası bu kadar net!

Şimdi soralım...

HDP Milletvekillerinin anlayışına Almanya Parlamentosunda yer verirler mi, HDP Almanya'da siyasi parti olarak yer alabilir mi?

Diyeceğim şu ki;

Bütün mesele, terör örgütü ile en küçük ilişkisi olan, örgüt elebaşını lider olarak sunan ve “Aponun heykelini dikeceğiz” diyenlere daha baştan siyaset yapamayacağı bir hukuk düzeninin kurulmasıdır…

Yoksa;

HDP bugün gider yarın hazır DBP gelir!

Gergerlioğlu bugün gider yarın başkası gelir!.

Ve…

Bugün muhalefetin “Yeter ki Tayyip Erdoğan gitsin” anlayışı ile HDP ve Gergerlioğlu gibi terör örgütü ile resmen bağı olanlara sahip çıkanlar için söylenecek tek söz var!..

Ya Devlet Başa, Ya Kuzgun Leşe!..









