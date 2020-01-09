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"Hamza yürekli “ Hasanlar aranıyor?

2023 seçimlerinde 5 milyona yakın yeni genç seçmen oy kullanacağının hesabını kim yapıyor? Onu bilmem ama AK Gençliğin sahaya inmesi için Yukarıçanlı Hasan'ı önce"DERS" olarak okuması gerek...

Osman DİYADİNo.diyadin@hotmail.com

Türkiye’nin hızlı bir şekilde  kararlar alıp sorunlarını çözüp, daha güçlü  bir dünya aktörü ve oyun kurucusu olabilmesi için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi son derece önemlidir...
 
Türkiye’nin küresel bir güç olmasının en önemli adımıdır…
 
İşte Türkiye’nin gelişip büyüme noktasında  bu sistemi kararlıkla icra etmeye çalışan  Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı  özellikle genç nesil anlayabiliyor mu sorusunun cevabı çok önemlidir..
 
Çünkü AK Parti’nin en büyük handikabının 2023 seçimlerine damgasını vuracak olan  gençler üzerindeki politika eksikliği olduğunu her defasında dile getirdim. 
 
Hele hele 2023 seçimlerinde 5 milyona yakın yeni genç seçmenin oy kullanacağını düşündüğümüz zaman Tayyip Erdoğan’ın  2002’de nasıl bir Türkiye teslim aldığının bu  yeni nesle anlatılması noktasında AK Parti’nin önemli bir sorun yaşadığını düşünüyorum...
 
AK Parti gençliğinin rol model olarak seçeceği kişi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan…

Fakat önemli olan AK  Parti teşkilatlarının ve özellikle Gençlik teşkilatlarının diğer gençler  üzerinde  Tayyip Erdoğan’ın  vizyonunu geniş kitlelerle paylaşıp paylaşamamasıdır..

Bu noktada AK Parti  teşkilatlarının  yeterli çalışma performansını ortaya koyduklarını söylemek çok zor...

Ne yazık ki İstanbul seçimlerinin sonuçlarına kimse bu gözle bakıp özeleştiri yapamadı... 
 
Türkiye’nin  Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile nereden nereye geldiğini bugün neleri başardığını, neler  yaptığını, ideallerinin ne olduğunu  geniş kitlelere anlatmaktır  Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkmak… 

Hal böyle olunca…

2023 ve sonrasına damgalarını vurmak zorunda olan AK Partili gençler  için “DERS” olması açısından onlara örnek olacak  bir isimden bahsetmek istiyorum..

***
 
Uzun yıllardır takip ediyorum…

Sırça köşklerden değil, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinin Yukarıçanlı köyü topraklarının evladı...

Yani arkasında dayısı olmayan!..
 
İmam Hatip’te okumuş..
 
Fazilet Partisi gençlik teşkilatlarında siyasete başlamış…
 
Sonra…

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Kurucu MKYK üyeliği yapmış…
 
Mitinglerde Tayyip  Erdoğan’ın sunuculuğu görevini üstlenmiş, dergi çıkarmış, broşür dağıtmış…

Koşmuş..

Mücadele etmiş...
 
Yani hazıra konmamış halkın arasından gelmiş…
 
Geldiği noktada arkasında  sapasağlam bir liyakat var…
 
Kendini yetiştirmiş…

İki Üniversite…

Ankara Üniversitesi İlahiyat, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiş.

Yetmemiş…
 
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nde yüksek lisans ve doktora yapmış…

Yukarıçanlı köyünden  Hasan...
 
Gitmiş Londra’da dil eğitimi almış…
 
Başbakanlık müşavirliği, özel kalem müdürlüğü görevini üstlenmiş…

İyi bir bürokrat…

İyi bir hukukçu…

İyi bir tarihçi…

İyi bir siyasetçi…

İyi bir diplomat…

İyi bir ilahiyatçı olmuş...

Yukarıçanlı  köyünden Hasan...

Liderinin gönlünü fethetmiş..
 
Uzun yıllardır Cumhurbaşkanı  özel kalem müdürü  olmanın çok ötesinde bilgisi ve donanımı  ile  sadakat noktasında  örnek alınması gereken bir isim olarak milletinin karşısında...
 
Öyle ki;

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin  dönüşümünde mihenk taşlarından biri olmayı başaracak kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güvenini kazandı..

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi onu gördük ve yaşadık ki..

Halkın iradesine ve mevcut anayasal düzen başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik tüm saldırılara karşı verilen direniş mücadelesinin kahramanlarından biri de oldu..
 
15 Temmuz 2016  hain darbe girişimi gecesi her şeyini bırakarak vatan, millet ve demokrasi uğrunda ailesini, evladını, kendi canını seve seve feda etmek için duasını etti..
 
O gece, Marmaris'te darbe girişiminin yapıldığı sırada  Tayyip Erdoğan İstanbul'a uçmak isterken helikoptere sığma konusunda sıkıntılar yaşanınca, eşini ve çocuğunu orada bırakma fedakârlığını gösterdi.

Lideri yanında helikoptere binerek liderinin yanında  gözü arkada kalmadan adeta ölümüne uçtu.

O adam Yukarıçanlı köyünden Hasan...

O adam  Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel kalem Müdürü "HAMZA YÜREKLİ" bir adam;

Büyükelçi Dr. Hasan Doğan…


Hamza yürekli olabilmek için önce sahabe gibi olmak gerekir. 

Hiçbir şeyden korkmadan aşkla yürümek demektir.

Gözle değil yürekle bakmak demektir.

Hakka tüm benliğiyle şahadet etmek demektir...

Yukarıçanlı Hasan Doğan işte böyle bir adam..
 
AK Parti gençliğinin örnek alması gereken  bir vakıf adamı o...

"Ben özel kalem müdürüyüm" diyerek kenara çekilmiyor. Bilgisini, tecrübesini genç nesil ile paylaşıyor...
 
Külliye’ye üniversite öğrencilerini davet ederek Türkiye’nin geleceğinin onlar olduğunu söyleyip, ilham ve heyecan veren söyleşiler yapması nedendir?

Dava adamlığı duruşu ile vatanına bağlılık, milletine hizmet, liderine sadakattan başka bir şey değildir..
 
Malazgirt’ten Cumhuriyet’e uzanan bu milletin şanlı tarihini ve dünyada yaşanan gelişmeleri çok iyi takip ettiğini söyleşilerinde görüyoruz…

Sorun Orta Doğu, Balkanlar, Kafkaslar uzman derecesinde anlatsın size...
 
Okuyun söyleşilerini görürsünüz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı sadece takip etmiyor, yaşıyor, algılıyor ve anlatıyor. Devletinin bütün kurumlarını, bütün kadrolarını iyi tanıyor ve biliyor…

Böylesine tarihe damgasını vurmuş adından dünya lideri olarak bahsettiren bir liderin yanında  yetişmek, olayların içinde devlet adamlığı tecrübesi ile yoğrulmak çok az insana nasip olur…
 
Hasan Doğan  bugün  AK Parti Gençliği  için örnek alınması gereken bir  bürokrat  bir siyasetçi değil bir devlet adamı kişiliğidir... 

Bakın bu  sözler bir övgü değil;

Hakkın teslimi  olarak sadece AK Partili gençlere değil bütün gençlere mesajdır…
 
Çünkü;

Dünya siyaset sahnesinde "DÜNYA LİDERİ" olarak ülkesi adına  bir büyük başarı öyküsü yazmaya devam eden bir büyük liderin yanında  yetişen onun milli ve manevi  kültür derinliğini özümseyen  Hasan Doğanlar bu ülkenin yarınlarının teminatıdır...

AK Gençlik bunu iyi bilmeli...

Çünkü herkes özel kalem müdürü olabilir ama Hasan Doğan olamıyor!,

Davaya bağlılık, lidere sadakat, Millete hizmetkarlık..

İşte Hasan Doğan ile onu anlattık size..

***
 
Tayyip Erdoğan için değil Türkiye Cumhuriyetinin "Dünya 5'den büyüktür" haykırışının hayata geçmesi için 2023 büyük bir final olduğuna göre;

2023'de ilk kez oy kullanacak 5 milyona yakın genç seçmene  ve son seçimlerde ilk kez oy kullanan seçmene Tayyip Erdoğan’ın 2002 yılında nasıl bir Türkiye teslim aldığını, ideallerini ve vizyonunu  anlatacak uyanan bir  AK Parti teşkilatlarına ve gençliğine ihtiyaç var..

O gençlik  özellikle de sosyal medya da sahaya inmelidir...

Ülkemizin  şu anda Cumhuriyet tarihimizin en güçlü dönemini yaşadığı gerçeği ortada iken  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde  birliğimizi ve kardeşliğimizi güçlü tuttukça bu devletin bu milletin sırtı bir daha yere gelmeyeceği ortadadır...

Onun için bugün içeriden dışarıdan topu birden  Tayyip Erdoğan'ın karşısına dikilmiş durumda değil mi?

O nedenle  Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yanında yürüyecek “HAMZA YÜREKLİ” Hasan Doğanlara çok ihtiyacı var…

Hep birlikte görüyoruz ki  Allah varlığını eksik etmesin bu ülkenin  bir başka Recep Tayyip Erdoğan'ı yok...

hasan doğan
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