"Hamza yürekli “ Hasanlar aranıyor?

Türkiye’nin hızlı bir şekilde kararlar alıp sorunlarını çözüp, daha güçlü bir dünya aktörü ve oyun kurucusu olabilmesi için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi son derece önemlidir...



Türkiye’nin küresel bir güç olmasının en önemli adımıdır…



İşte Türkiye’nin gelişip büyüme noktasında bu sistemi kararlıkla icra etmeye çalışan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı özellikle genç nesil anlayabiliyor mu sorusunun cevabı çok önemlidir..



Çünkü AK Parti’nin en büyük handikabının 2023 seçimlerine damgasını vuracak olan gençler üzerindeki politika eksikliği olduğunu her defasında dile getirdim.



Hele hele 2023 seçimlerinde 5 milyona yakın yeni genç seçmenin oy kullanacağını düşündüğümüz zaman Tayyip Erdoğan’ın 2002’de nasıl bir Türkiye teslim aldığının bu yeni nesle anlatılması noktasında AK Parti’nin önemli bir sorun yaşadığını düşünüyorum...



AK Parti gençliğinin rol model olarak seçeceği kişi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan…

Fakat önemli olan AK Parti teşkilatlarının ve özellikle Gençlik teşkilatlarının diğer gençler üzerinde Tayyip Erdoğan’ın vizyonunu geniş kitlelerle paylaşıp paylaşamamasıdır..

Bu noktada AK Parti teşkilatlarının yeterli çalışma performansını ortaya koyduklarını söylemek çok zor...

Ne yazık ki İstanbul seçimlerinin sonuçlarına kimse bu gözle bakıp özeleştiri yapamadı...



Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile nereden nereye geldiğini bugün neleri başardığını, neler yaptığını, ideallerinin ne olduğunu geniş kitlelere anlatmaktır Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkmak…

Hal böyle olunca…

2023 ve sonrasına damgalarını vurmak zorunda olan AK Partili gençler için “DERS” olması açısından onlara örnek olacak bir isimden bahsetmek istiyorum..

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Uzun yıllardır takip ediyorum…

Sırça köşklerden değil, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinin Yukarıçanlı köyü topraklarının evladı...

Yani arkasında dayısı olmayan!..



İmam Hatip’te okumuş..



Fazilet Partisi gençlik teşkilatlarında siyasete başlamış…



Sonra…

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Kurucu MKYK üyeliği yapmış…



Mitinglerde Tayyip Erdoğan’ın sunuculuğu görevini üstlenmiş, dergi çıkarmış, broşür dağıtmış…

Koşmuş..

Mücadele etmiş...



Yani hazıra konmamış halkın arasından gelmiş…



Geldiği noktada arkasında sapasağlam bir liyakat var…



Kendini yetiştirmiş…

İki Üniversite…

Ankara Üniversitesi İlahiyat, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiş.

Yetmemiş…



Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nde yüksek lisans ve doktora yapmış…

Yukarıçanlı köyünden Hasan...



Gitmiş Londra’da dil eğitimi almış…



Başbakanlık müşavirliği, özel kalem müdürlüğü görevini üstlenmiş…

İyi bir bürokrat…

İyi bir hukukçu…

İyi bir tarihçi…

İyi bir siyasetçi…

İyi bir diplomat…

İyi bir ilahiyatçı olmuş...

Yukarıçanlı köyünden Hasan...

Liderinin gönlünü fethetmiş..



Uzun yıllardır Cumhurbaşkanı özel kalem müdürü olmanın çok ötesinde bilgisi ve donanımı ile sadakat noktasında örnek alınması gereken bir isim olarak milletinin karşısında...



Öyle ki;

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin dönüşümünde mihenk taşlarından biri olmayı başaracak kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güvenini kazandı..

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi onu gördük ve yaşadık ki..

Halkın iradesine ve mevcut anayasal düzen başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik tüm saldırılara karşı verilen direniş mücadelesinin kahramanlarından biri de oldu..



15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi gecesi her şeyini bırakarak vatan, millet ve demokrasi uğrunda ailesini, evladını, kendi canını seve seve feda etmek için duasını etti..



O gece, Marmaris'te darbe girişiminin yapıldığı sırada Tayyip Erdoğan İstanbul'a uçmak isterken helikoptere sığma konusunda sıkıntılar yaşanınca, eşini ve çocuğunu orada bırakma fedakârlığını gösterdi.

Lideri yanında helikoptere binerek liderinin yanında gözü arkada kalmadan adeta ölümüne uçtu.

O adam Yukarıçanlı köyünden Hasan...

O adam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel kalem Müdürü "HAMZA YÜREKLİ" bir adam;

Büyükelçi Dr. Hasan Doğan…



Hamza yürekli olabilmek için önce sahabe gibi olmak gerekir.

Hiçbir şeyden korkmadan aşkla yürümek demektir.

Gözle değil yürekle bakmak demektir.

Hakka tüm benliğiyle şahadet etmek demektir...

Yukarıçanlı Hasan Doğan işte böyle bir adam..



AK Parti gençliğinin örnek alması gereken bir vakıf adamı o...

"Ben özel kalem müdürüyüm" diyerek kenara çekilmiyor. Bilgisini, tecrübesini genç nesil ile paylaşıyor...



Külliye’ye üniversite öğrencilerini davet ederek Türkiye’nin geleceğinin onlar olduğunu söyleyip, ilham ve heyecan veren söyleşiler yapması nedendir?

Dava adamlığı duruşu ile vatanına bağlılık, milletine hizmet, liderine sadakattan başka bir şey değildir..



Malazgirt’ten Cumhuriyet’e uzanan bu milletin şanlı tarihini ve dünyada yaşanan gelişmeleri çok iyi takip ettiğini söyleşilerinde görüyoruz…



Sorun Orta Doğu, Balkanlar, Kafkaslar uzman derecesinde anlatsın size...



Okuyun söyleşilerini görürsünüz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı sadece takip etmiyor, yaşıyor, algılıyor ve anlatıyor. Devletinin bütün kurumlarını, bütün kadrolarını iyi tanıyor ve biliyor…

Böylesine tarihe damgasını vurmuş adından dünya lideri olarak bahsettiren bir liderin yanında yetişmek, olayların içinde devlet adamlığı tecrübesi ile yoğrulmak çok az insana nasip olur…



Hasan Doğan bugün AK Parti Gençliği için örnek alınması gereken bir bürokrat bir siyasetçi değil bir devlet adamı kişiliğidir...

Bakın bu sözler bir övgü değil;

Hakkın teslimi olarak sadece AK Partili gençlere değil bütün gençlere mesajdır…



Çünkü;

Dünya siyaset sahnesinde "DÜNYA LİDERİ" olarak ülkesi adına bir büyük başarı öyküsü yazmaya devam eden bir büyük liderin yanında yetişen onun milli ve manevi kültür derinliğini özümseyen Hasan Doğanlar bu ülkenin yarınlarının teminatıdır...

AK Gençlik bunu iyi bilmeli...

Çünkü herkes özel kalem müdürü olabilir ama Hasan Doğan olamıyor!,

Davaya bağlılık, lidere sadakat, Millete hizmetkarlık..

İşte Hasan Doğan ile onu anlattık size..

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Tayyip Erdoğan için değil Türkiye Cumhuriyetinin "Dünya 5'den büyüktür" haykırışının hayata geçmesi için 2023 büyük bir final olduğuna göre;

2023'de ilk kez oy kullanacak 5 milyona yakın genç seçmene ve son seçimlerde ilk kez oy kullanan seçmene Tayyip Erdoğan’ın 2002 yılında nasıl bir Türkiye teslim aldığını, ideallerini ve vizyonunu anlatacak uyanan bir AK Parti teşkilatlarına ve gençliğine ihtiyaç var..

O gençlik özellikle de sosyal medya da sahaya inmelidir...



Ülkemizin şu anda Cumhuriyet tarihimizin en güçlü dönemini yaşadığı gerçeği ortada iken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde birliğimizi ve kardeşliğimizi güçlü tuttukça bu devletin bu milletin sırtı bir daha yere gelmeyeceği ortadadır...

Onun için bugün içeriden dışarıdan topu birden Tayyip Erdoğan'ın karşısına dikilmiş durumda değil mi?

O nedenle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yanında yürüyecek “HAMZA YÜREKLİ” Hasan Doğanlara çok ihtiyacı var…

Hep birlikte görüyoruz ki Allah varlığını eksik etmesin bu ülkenin bir başka Recep Tayyip Erdoğan'ı yok...