Hadi rüyanızda Erdoğan gitti diyelim!

Türkiye’de muhalefet ne yapmak istiyor?

Halka ne vadediyorlar?

Anlayan var mı?

Sürekli felaket edebiyatı!

Mesela;

Hadi rüyanızda başardınız da Tayyip Erdoğan gitti(!) siz geldiniz diyelim…

Vaatlerinizi bıraktık!..

Çünkü öyle bir derdiniz yok!

Pardon!.

En büyük icraatınız olan "Tehdit" de üzerinize yok!..

Hakkınızı teslim edelim!..



Peki iktidara geldiğiniz zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhur İttifakı desteği ile yapılan ve devam eden projeler için ne düşünüyorsunuz…

Kemal Bey!..

Meral Hanım!..

Ne düşünüyorsunuz!

Sakın billboardlarda süslediğiniz “Ömer’in adaleti” demeyin!..

Şehit ailesinin bacısına küfür etme özgürlüğü " Ömer'in adalet mi" diye sorar şehitler!..

Ömer’in adaleti kim, siz kim?

Türkiye'yi bölmek isteyen ne kadar hain varsa umudu bu ittifak. Ne kadar terör örgütü varsa hepsi umudunu bu ittifaka bağlamış ve bu ittifakı destekliyor!..

En acısı alan razı veren razı yol almaya çalışıyorlar!..

*

Neyse soralım;



Mesela;

Bir gün dahi takdir etmediğiniz, hatta bazılarınızın eleştirdiği, dünyanın hayran olduğu İHA ve SİHA gibi milli savunma sanayi üretimine devam edecek misiniz?

Mertçe cevap verin…

Bakın Yunanistan dün ne demiş;

"Türkiye nin masrafsız kaldırdığı sihalar için f 16 lara milyon dolarlar ödüyoruz"





Mesela;

Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına ve Karadeniz’de bulunan doğal gaz kaynağı için sondaj çalışmalarına devam edecek misiniz?

Bu nasıl soru demeyin!

Bir gün dahi takdir etmediniz!

Hatta rahatsız oldunuz!

Yalan mı?



Mesela;

Yine bir gün dahi takdir etmediğiniz hatta eleştirdiğiniz devletimizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerindeki yüzde yüz yerli ve milli politikalarına devam edecek misiniz, etmeyecek misiniz?

Hani Akıncı’nın Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesine çok çok üzülmüştünüz ya!



Mesela;

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Türk Dünyası ile “Türk Devletleri Teşkilatı” adı altında ‘Türk Birliği’ni inşa etme çalışmalarına devam edecek misiniz?

Böylesine muhteşem bir buluşma için tek kelime söylememeniz nedendir. En garibi ise sözde Türk milliyetçileri tarafından kurulan İYİ Parti'deki yöneticiler sözüm size!

Dilinizi mi yuttunuz!

Siz yuttunuz ama bakın Japon yutmadı..

Gazeteci Nikkei Asia diyor ki;

"Türk dünyası , yeni küresel düzende söz istiyor. Erdoğan liderliğindeki blok , Orta Asya'da Çin ve Rusya ile nüfuz mücadelesi veriyor."

Üzülmeyin canım!..

Aksakallıların bilgesidir Devlet Bey!..



Mesela;

Kahraman Mehmetçiğin, jandarmanın, emniyet güçlerinin, korucuların, komandoların terörle mücadeledeki kararlılığını aynı heyecanla sürdürecek misiniz?

Sınır ötesi operasyonları durduracak mısınız?

Teskereye hayır dediniz ya!..

Belki HDP'ye seçim öncesi teminat mektubu verirsiniz !..



Mesela;

Kahraman Mehmetçiğin, jandarmanın, emniyet güçlerinin, korucuların, komandoların terörle mücadeledeki kararlılığını aynı heyecanla sürdürecek misiniz?

Sınır ötesi operasyonları durduracak mısınız?

Teskereye hayır dediniz ya!



Mesela;

“Bu anti demokratik, faşizan bir tutum” diye devletin terörle mücadele kapsamı içinde olan Doğu ve Güneydoğu’da PKK’nın emrinde oldukları için görevden alınan Belediye başkanlarına sahip çıkmıştınız ya...

Onları görevlerine iade edecek misiniz?



Mesela;

FETÖ ile mücadele kapsamında iktidarın bugünkü tavizsiz duruşunu sürdürecek misiniz yoksa af mı getireceksiniz?



Mesela;

Rusya’dan alınan S-400 füzelerini ABD’nin isteği doğrultusunda iade edecek misiniz?

Biden’ın elçisisiniz ya!

Biden ile el ele Erdoğan’ı devirmeye çalışıyorsunuz ya!



Mesela;

Bugüne kadar bir gün dahi ziyaret etmediğiniz, destek vermediğiniz HDP kapısında evlatları için nöbet bekleyen Diyarbakır annelerinin eylemine son mu vereceksiniz?



Mesela;

Türk milletinin en büyük hayallerinden biri olarak ibadete açılan Ayasofya Camisi, cami olarak kalacak mı yoksa yeniden müzeye mi çevireceksiniz!

Çokta memnun olmadınız ya!..

Yabancı kankileriniz çok üzülmüştü ya!..

İçinizde müzeye dönecek diyenler var ya!



Mesela;

Okullarda, kamu kurum ve kuruluşlarında yeniden başörtüsü yasağı getirecek misiniz?

Daha dün Halk TV'de utanmaz bir yandaşınız Levent Gültekin "Başörtülülerden ne kadar özür dilenmesi gerekiyorsa, başörtülülerin de ülkeden özür dilemesi gerekiyor. Onların oylarıyla insanların hayatı mahvoldu" diye zırvaladı ya!..

Kafanız aynı ya!..



Mesela;

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a, Selahattin Demirtaş'a af veya ev hapsi çıkaracak mısınız?

Bunu da seslendirenleriniz vardı ya!..

HDP ve FETÖ'yü üzmek istemezsiniz ya!..



Mesela;

İktidara geldiğinizde devlet yönetiminde HDP’ye bakanlıklar ile birlikte üst düzey kurum ve kuruluşlarda yer verecek misiniz?

HDP devlet yönetiminde olacağız diyor ya!.

Sizde “Asla “ demediniz ya!

Aksine “Neden olmasın ki” diyenlerinizi okuduk ya!



Mesela;

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine aynen devam edecek misiniz?

Çünkü “Erdoğan Türk dünyasının da lideri” diyen Aliyev sizleri çok üzdü ya!..



Mesela;

Çok eleştirdiğiniz dünyanın en büyük 3 havalimanından biri olan İstanbul Havalimanını, Şehir Hastanelerini ne yapacaksınız?



Mesela;

Bir gün dahi desteklemediğiniz, tek bir laf etmediğiniz, büyük bir hızla devam eden TOGG Yerli Otomobil çalışmalarını devam ettirecek misiniz?

Yoksa Erbakan hocaya sizin bugün kol kola girdiklerinizin” Otomobil yerine şeftali üretin” dediği gibi sözlere eyvallah mı diyeceksiniz!

Hadi…

Kemal Kılıçdaroğlu...

Meral Akşener…



İktidara gelebilmek için her yolu mubah sayarken bu sorulara milletin önünde bir cevap verin!..

*

Bunlar nasıl sorular demeyin!..

İçimizdeki dış güçler haline gelen bit ittifak gerçeği karşımızda!



Bakıyoruz!..

Tayyip Erdoğan düşman FETÖ dost!

Devlet Bahçeli düşman HDPKK dost!

AK Parti iktidarı düşman Biden iktidarı dost!

Ülkücüler terörist, Vatan hainler demokrasi savaşçısı...

Türk Milliyetçileri düşman, “Atatürk’ün itleri” diyen dost…“Burası Kürdistan” diyene hoşgörü!

Siirt için " Burası Kürdistan" diyene hoşgörü, Acılı şehit yakınının bacısına alenen küfür eden Lütfü Türkkan'a tepki gösterenlere TBMM kürsüsünden “Yavşak...Yavşak konuşmayın" hakareti!..

Öyle bir tiyatro ki…

İttifakın bir kanadı milliyetçi tabanın gazını alırken, diğer kanat tezkereyle, “Kader mahkumu Selo” muhabbetiyle HDP’yi yakın tutanlar!..



Çamlıca Kulesi’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konutunun resmini çeken bir grupta anlık paylaşan, kule ile konut arasındaki mesafeyi de belirten İsraillilerin tutuklanmalarına tepki gösteren, aklamak için sıraya girenler!..



"Hükümet düşerse dolar kuru 2 lira birden düşer, yönünü aşağı çevirir" diyerek doların operasyon aracı olduğunu itiraf eden Durmuş Yılmaz sizden ya!..



“HDP, Atatürk vizyonunun getirdiği kadın, erkek eşitliğini uygulayan tek partidir. Seçmenine yalan söylemeyen tek parti HDP'dir” diyecek kadar rezil duruma düşen Atatürk kitaplarından servet edinmiş gazeteciler!..

Her türlü algı operasyonu!..

Türkiye'de hiç böylesine iktidarı devirebilmek için Türkiye üzerinde emelleri olanlarla işbirliği yapan muhalefet görülmemişti!..

Adeta "Yeter ki Tayyip Erdoğan gitsin" diye ABD'nin "Emir kulu" pozisyonunda çalışan bir muhalefet var!..

Oyun belli!..

FETÖcüler: Türkiye'yi ele geçirmek için,

PKK: Canını kurtarmak, ülkeyi bölmek için...

Biden: Türkiye'yi ABD'den yönetmek için...

Fransa: Akdeniz'deki enerji yataklarına çökmek için...

YPG: Suriye'de ABD desteği ile PKK devleti kurmak için...

Yunanistan; Kıbrıs'ı Yunan adasına çevirmek için...

Tayyip Erdoğan'ın gitmesini bekliyor!..

Çok beklerler!..

Muhalefet rüya görmeye devam etsin!..

Türk Milleti bu oyunu görüyor!..

Abdurrahim Karakoç usta der ki;

"Mıgırdıç’ı sever de Osman’ı sevmez zındık.!

İti - domuzu sever, insanı sevmez zındık.!

İster ki diz üstüne çökertilsin Türkiye,

Ekmeğini yer amma vatanı sevmez zındık.!"















