Hadi Özışık 22 yaşında!..

İnternet haber 22 yaşında…

Dile kolay, çeyrek asra yakın olmuş…

Bu ülkede internet haberciliğinde ilklere imza atmış, internet gazeteciliğinin öncülerinden biri olmuş önemli bir haber portalı…

Bizlerde uzun yıllar önce bu ailenin bir parçası olduk…

Sağ olsun üstat Hadi Özışık ağabeyimin Türkiye’nin en çok takip edilen haber portalının sayfalarını bizlere açması, kuşkusuz genel medya düzeninde gazetecilik refleksimizi daha da güçlü hale getirdi!..

Çünkü…

Bugüne kadar yazdığım tek bir yazı karşısında en küçük müdahalede bulunmayan, tekini bıraktım, tek bir satırına dokundurmayan patron kimliği ile değil her daim gazeteci kimliği ile karşımıza çıkan bir üstad..

Kendisine ve kardeşi Süleyman Özışık’a teşekkürü borç bilirim.

İlklere imza atmış, önemli yatırımlar yapmış, olduğu ile yetinmemiş gelişen ve büyüyen bir haber portalı için mücadele etmiş ve bunu başarmış bir gazetecinin adından bahsediyorum…

En modern şartlardaki oluşturduğu Youtube kanalı ile gündem oluşturması dahi bunun ispatıdır…

Sevgili okurlar…

Kuşkusuz zor günler olacaktır…

Kuşkusuz güçlü olmak için mücadele kaçınılmazdır…

Çünkü günümüz medya anlayışı bunu gerektiriyor…

Önemli olan ilkelerinden taviz vermeden ayakta kalabilmektir…

Trabzonluyum evvelALLAH…

Biz Karadenizliler hırçın dalgalarına aşığıyızdır..

Yani fırtınalı havaları severiz...

O fırtınalı havalarda gemi, tekne, kayık olsun onu limana sağ salim demirlemesini de çok iyi biliriz…

Üstat Özışık Karadenizli değil ama bütün zorluklara rağmen dimdik ayakta kalmasını bilen hırsı ile fırtınalı denizde gemisini sağ salim limana demirleyen bir kaptan olmayı başarmıştır!..

Kolay değil…

22 yılda büyük bir marka oluşturmak ve o markayı azgın dalgalar arasında koruyup kollamak…

Bazen de..

Bu mücadelede ‘Bitti’ denirken küllerinden yeniden doğmak gerekir ki Hadi Özışık bunu başarmıştır!..

Tek başına kalsa da…

Başarmıştır!..

Zorlukların altından çıkmıştır…

Unutmayalım ki;

Hayatta her şey var…

Nerede olursanız olun vardır!.

Bu bir maraton!..

Başarı da var…

Başarısızlık da…

Hayal kırıklığı da…

Hatalar da…

Önemli olan kaybederken kazanabilmektir..

Paulo Coelho der ki;

“Hayal kırıklığı, yenilgi ve umutsuzluk Allah’ın bize yol gösterme

araçlarıdır.”

Hadi Özışık liderliğinde İnternethaber hayal kırıklığı veya umutsuzluk karşısında Allah’ın gösterdiği yolu bilmiştir…

Bilmiştir ki bugün ayakta..

O nedenle hayatın olduğu gibi yayıncılığın da her evresi bir tecrübedir…

İnternet Haber 22 yıllık yayın hayatında Türk medyasına kırmadan, dökmeden, doğrular eksenindeki habercilik anlayışıyla yeni bir soluk getiren bir markadır!..

Sevgili abim, üstadım Hadi Özışık liderliğinde bütün İnternet haber ailesinin yaş gününü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum...

İnternethaberi takip etmeye devam edin…