Gürlek'ten manipülatif işlemler hakkında yeni açıklama: Hesabı sorulacak

Sermaye piyasalarında manipülatif işlemlere yönelik yürütülen soruşturmalar genişliyor. Bakan Akın Gürlek, sermaye piyasalarında manipülatif işlemlere yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gürlek, İstanbul ve Bakırköy Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen dosyalar kapsamında toplam 20 şüphelinin tutuklandığını, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini ve 246 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verildiğini açıkladı.

Gürlek,

“Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve geleceğini kendi çıkarı için istismar etmeye çalışan hiç kimseye göz yumulmayacaktır”

mesajını vererek, piyasaları manipüle edenler ve yatırımcıları yanıltanlara karşı hukuki süreçlerin devam edeceğini ifade etti.

Gürlek, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını, ilgili hesaplar ile malvarlığı değerleri hakkında da tedbir kararları alındığını açıkladı.

246 HESABA ERİŞİM ENGELİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ayrı bir soruşturmaya da değinen Bakan Gürlek, yatırımcılarda korku ve paniğe neden olabilecek spekülatif paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 246 sosyal medya hesabı hakkında İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliğince erişimin engellenmesi kararı verildiğini belirtti.

Kararın uygulanması amacıyla ilgili işlemlerin Siber Güvenlik Başkanlığına gönderildiğini aktardı.

16 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

Bakan Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen başka bir soruşturma kapsamında da sosyal medya üzerinden sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik paylaşımlar yaptığı iddia edilen hesap sahipleri hakkında adli işlemler başlatıldığını açıkladı.

Bu soruşturma kapsamında 16 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

41 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME

Sermaye piyasalarındaki suç şüphelerinin adli makamlarca titizlikle takip edildiğini vurgulayan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının işlem hacmi ve hisse fiyatlarında olağan dışı dalgalanmalara ilişkin yürüttüğü bir başka soruşturma sonucunda 41 şüpheli hakkında iddianame düzenlediğini de açıkladı.

Bakan Gürlek, Ponzi benzeri yöntemlerle vatandaşların birikimlerini hedef alan, yanıltıcı yönlendirmelerle haksız kazanç sağladığı öne sürülen kişi ve yapılara karşı adli işlemlerin sürdüğünü belirtti.

"HUKUK ÖNÜNDE HESAP SORULACAK"

Gürlek, “Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve geleceğini kendi çıkarı için istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacaktır. Piyasaları manipüle edenler, yatırımcıyı yanıltanlar, vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alanlar ve suçtan elde edilen kazançları kaçırmaya teşebbüs edenler hakkında hukuk çerçevesinde gereken yapılmaktadır ve yapılmaya devam edecektir." dedi.