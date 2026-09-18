Gündem yaratacak 'İYİ Parti' mesajı! Ümit Özdağ "yüzde 25" deyip ittifaka yeşil ışık yaktı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sözcü TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayıp gündeme ilişkin mesajlar verdi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" AÇIKLAMALARI

Dünyada milliyet bir yükseliş olduğunu söyleyen Özdağ, "Aynı zamanda tüm dünyada etnik milliyetçilikler geriliyor. Bunlar olurken PKK’yı ve etnik milliyetçiliği temsil eden bir yapıya siyasal bir kimlik vermek dünya konjonktürüyle ters düşüyor" sözleriyle "Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik tepkisini dile getirdi.

Özdağ, şöyle devam etti:

"Birçok Kürt ve Zaza vatandaş bana ulaşıp diyor ki ‘Hocam benim liderim Öcalan değil, Atatürk. Biz milyonlarız.’ Güneydoğu’da, Doğu Anadolu’da bu süreçten dolayı PKK’nın ve DEM’in kazanmış olduğu psikolojik üstünlüğe karşı ‘Biz kendimizi 66. maddedeki Türk kabul ediyoruz, Türk milletinin ayrılmaz bir parçasıyız’ diyenler platformlar oluştuyor."

ANKET SONUCU AÇIKLADI

Yaptırdığı bir anket sonucu açıklayan Özdağ, Zafer Partisi ile İYİ Parti'nin yüzde 15'e, kararsızlarla birlikte yüzde 25'e ulaştığını söyledi.

İYİ PARTİ İLE İTTİFAKA AÇIK KAPI

“Zafer Partisi ile İYİ Parti işbirliği yapabilir mi?” sorusuna Özdağ “Olabilir” diye yanıt verdi.