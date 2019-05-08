Gül ve Davutoğlu Erdoğan'ı neden tahrik ediyor?

Hadi!..

ABD’si, İngiltere’si, İsrail’i, Fransız’ı…Bağımsız ve güçlü bir Türkiye istemediği için Tayyip Erdoğan’a saldırıyor…



Hadi!..

FETÖ’sü, PKK’sı, DHKP-C’ si, PYD’si…Emperyalizmin maşası olarak Türkiye’yi karıştırmaya çalışıyor…



Hadi;

CHP’si, İYİ Parti’si, SP’si… AK Parti’yi çökertmek, Erdoğan'ı vurmak için HDP ile bile işbirliği yapıyor…



Hadi;

Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu… Gözlerini hırs bürümüş, ne pahasına olursa olsun Erdoğan’ı devirmek için her yolu deniyor...

Sürpriz değil..

Gelelim asıl meseleye...

PEKİ;



Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ne istiyor?

Tayyip Erdoğan ile hesapları nedir ki resmen CHP'nin değirmenine su taşır hale gelmişler?

Bu ne vefasızlık demeyi geçtik "Bu ne ihanet?"

En küçük tartışmada dahi CHP'den yana tavır koyup ,aynı dili kullanıp Kemal Bey, Meral hanım ve Temel Bey ile omuz omuza veren eski kader arkadaşlarını görmek Erdoğan’ı kahrından öldürüyordur.

Nasıl öldürmesin ki!..

Sen CHP, o günkü yargı ve asker ile dişe diş mücadele ederek “Adayımız kardeşim Abdullah Gül” diyerek Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı adayı gösterip seçtir şimdi o Gül karşısına geçsin...

Sen "Bu ülkede eşi türbanlı Cumhurbaşkanı Çankaya'ya çıkamaz" diye hakaret eden 367 kumpası kuran CHP ile Gül için mücadele et o Gül gelsin CHP dili ile karşına geçsin!...



Keza Ahmet Davutoğlu!..

20 yıl önce rüyasında Başbakan olacağını görseydi inanır mıydı? Nasıl olurda kendisine bu ülkede Başbakan olarak hizmet onuru yaşatan Erdoğan'ı eleştirmek için fırsat kollar ve CHP dilini kullanır?

Hem de halen üyesi oldukları AK Partili olarak?

Tayyip Erdoğan'a karşılık bu düşmanlıkları ve arkadan hançerlemeleri nedendir?

Madem böylesine karşısınız neden hala AK Partidesiniz...

Ve işin ilginç olanı bugün adeta bile bile disiplin suçu işliyorlar.

Belki bu bir taktiktir. Bunu bilemeyiz.

Belki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sabrını taşırarak restini görüp partiden ayrılmak ve yeni bir parti kurmak için bahane arıyorlar…

Çünkü biliyorlar ki şimdi ayrılıp yeni parti kurup AK Parti’yi bölseler parti tabanına hesap veremeyecekler ve “İHANET”ile suçlanacaklar…

Zaten parti tabanından bugün o sesler yükselmiyor mu?

Şöyle bakıyorum!..

Gül ve Davutoğlu CHP ile el ele verirken , Erdoğan’ın “İstifa et”dediği 25 yıl görev yaptığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa eden kader arkadaşı Melih Gökçek hiç kırılmadan bir gün dahi köşeye çekilmeden, bir gün dahi vefasızlık yapmadan Erdoğan ile birlikte CHP’ye karşı bugün omuz omuza hem mücadele veriyor hemde ders!..

***



Şöyle geriye bakıyorum…

Gezi olaylarını barışçıl gösterdiler…

Tayyip Erdoğan cevap vermedi…



17/25 Aralık kumpasında yüce divanda yargılansınlar dediler..

Tayyip Erdoğan cevap vermedi…



FETÖ ile mücadele vicdanlarla bağdaşmaz dediler..

Tayyip Erdoğan cevap vermedi…



Film 24 Haziran’da koptu!

CHP, İYİ Parti, SP mutabakatı sağlasaydı onların ortak adayı olarak Erdoğan'ın karşısına Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkacağını açıkladı...

Tayyip Erdoğan cevap vermedi…

Şimdi de dün çıktılar arka arkaya

Yüksek Seçim Kurulu’nun kararının yanlış olduğunu, rahatsız olduklarını açıklayarak CHP ile aynı dili kullanarak yine kol kola girdiler…

Bu CHP aşklarını anlamadım inanın!..

AK Parti’nin kurucu üyeleri olarak biri eski Cumhurbaşkanı, diğeri eski Başbakan olarak yaptıkları çıkışlar yenilir yutulur cinsten değil.

Çünkü ikiside halen partinin birer üyesi. Tayyip Erdoğan’dan ne istiyorlar? Arkadan film atacaklarına mertçe çıksınlar söylesinler...



***



Öyle bir manzara var ki;

Birbirine benzemezler olarak bir araya gelip Tayyip Erdoğan’ı devirmeye çalışan kadroların içinde ne acıki lojistik destekleri ile Gül' ve Davutoğlu' nunda olduğu bir gerçek...

Ama şunu unutuyorlar;

Recep Tayyip Erdoğan ihanet ile gittiği an, AK Parti’nin çöküşünün önünü kesemezler. Ve o çöküşün altında kendileride kalır ki ortada ne AK Parti kalır nede onlar!..

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan onların bütün bu girişimlerine karşı neden sessiz kalıyor?

Dostları ile savaşmak yerine “Sustum ve sana havale ettim Rabbim, bilirim ki sen her şeyin en iyisini bilensin, karşılıklarını ben değil en iyi sen verirsin”diyerek Allaha havale ediyordur.

Biliyor ki; Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır!

Peki Tayyip Erdoğan'ın sırrı nedir?

17 yılda üzerine içten ve dıştan oynanan tüm oyunların, tüm badirelerin ve saldırıların altından kalkmasının, girdiği tüm seçimleri açık ara kazanmasının sırrı Sezai Karakoç şiirindeki şu mısrada saklıdır..

“Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır…

Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır…”



