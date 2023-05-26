Gelin imzamızı atalım!..

Kader anı geldi...

Bu anı çok iyi okumak...

Bu anı ancak Türk vatanına , Türk Milletine elini vicdanına koyanlar okuyabilir...

Bu süreç Türk Milletinin makus talihini yenmeye yemin etmiş milyonların Cumhur'un sürecidir...

Tesadüf müdür...

*

Külliye,

Kale denilen MİT binası,

Finans İstanbul binası,

Çift başlı kartal siyaseti,

Kanal İstanbul Projesi,

İngiltere'den Çin'e kadar İpek Demir Yolu Projesi,

Kızılelma,

Kaan,

TCG Anadolu,

İHA’lar,

SİHA’lar,

KIZILELMA'LAR,

Karadeniz'de doğal gaz,

Cudi'de zengin petrol yatakları,

Mavi Vatan,

Akdeniz'de Türkiye'nin 700 yıllık yakıt ihtiyacını karşılayacak bu yeni enerji kaynağı olan karbon yataklarının tespiti,

Siyasette Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ittifakı ile ilk kez yüzde yüz yerli ve milli Cumhur İttifakı’nın temelinin atılmas

Bağımsız Kıbrıs Türk Devleti çalışmaları,

Karabağ'ın fethi,

Sudan, Libya, Katar gibi ülkelerdeki askeri üsler!

Bölgesinin en stratejik ülkesi olmak...

Nükleer Enerji Santralini inşa etmek...

BM kürsüsünden ilk kez bütün küresel güçlerini gözününü içine baka baka "DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR" diye haykıran lidere sahip olmak..

Rusya ve Ukrayna arasında barış elçisi olarak tahil koridorunun açılması ile dünyada gıda krizinin önleyen devlet olmak..

Karabağ'ın anavatan Azerbaycan'a katılması ile bir millet iki devlet tezinin gündeme gelip pekişmesi ile İlham Aliyev'in Türkiye antipatisinin ittifaka dönüşmesi,

Türk Dünyasının liderliğinin temelini atmak...

Sinan Oğan 'nın aday yapılması ve sonuçta Sayın Erdoğan'a destek vermesi vs.

Yeni döneme ‘TÜRKİYE YÜZYILI’ adının konması…

Bunların hiçbiri tesadüf değil!..

Dünya yeniden şekilleniyor, kağıtlar yeniden karılıyor, Türkiye kendini yeni dünya düzeninin şartlarına organize ediyor!

Türkiye ve dünyayı ona göre okumak lazım!..

*

Bunların hiç biri tesadüf olamaz!..

Ne demişti Sezai Karakoç...

"Sakın kader deme,

Kaderin üstünde bir kader vardır.

Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır."

O nedenle...

"Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır."

Bütün yaşananlar bunun belgesidir...

20 yılda bütün saldırılara karşı dimdik ayakta kalarak tarih yazan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki güç nedir..

DUANIN GÜCÜ...

Çünkü bir duamız var, birde duyanımız evvelALLAH...

Mesele Tayyip Erdoğan değil, Tayyip Erdoğan Liderliğinde Türkiye yüzyılının başlamasına oylarımızla destek vererek tarihe not düşmektir...

Çünkü dünya mazlumlarıda bizi çağırıyor..

Rei bizi bekliyor....

GELİN PAZAR GÜNÜ SANDIĞA MUTLAKA GİDEREK TÜRKİYE YÜZYILINI BAŞLATAN İMZAYI ATMA ONURUNU YAŞAYALIM..

Bu imzada adımızın olacak olması tesadüf değil..

Ben varım....

SENDE VAR OL KARDEŞİM...