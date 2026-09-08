Galatasaray, Sporting maçı için Lizbon’a ulaştı! 3 kritik eksik

Süper Lig'in son şampiyonu, devler liginde sezonu açıyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşacak.

Başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Norveç Futbol Federasyonundan hakem Espen Eskas yönetecek.

PORTEKİZ'E GİTTİLER

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Sporting ile oynayacağı karşılaşma için İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden Lizbon’a gitti.

Sarı-kırmızılı kafileye kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk ile yönetim kurulu üyeleri Abdullah Kavukcu ve Fatih Demircan da eşlik etti.

3 İSİM YER ALMADI

Galatasaray’da Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo, Sporting karşılaşmasının kadrosuna alınmadı.

Sarı-kırmızılı ekip, son antrenmanını maçın oynanacağı Jose Alvalade Stadı’nda gerçekleştirecek.

GALATASARAY’IN KAMP KADROSU

Galatasaray’ın Sporting maçı için belirlenen kadrosunda bulunan futbolcular şu şekilde:

"Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş ve Aleksey Batrakov."