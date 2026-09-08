Galatasaray Devler Ligi’ne Lizbon’da başlıyor! Sporting-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk sınavını Portekiz’de verecek. Sarı-kırmızılılar Sporting CP’ye konuk olurken karşılaşma öncesinde sakat oyuncular ve ilk 11 tercihleri de merak ediliyor. Peki, Sporting Lizbon-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maç şifresiz mi? Osimhen oynayacak mı? İşte karşılaşma öncesi son durum…

SPORTİNG LİZBON-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sporting CP-Galatasaray karşılaşması 9 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak. Portekiz’in başkenti Lizbon’daki José Alvalade Stadyumu ev sahipliği yapacak mücadele Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak.

SPORTİNG LİZBON-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Sporting Lizbon-Galatasaray maçı Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma TRT 1 üzerinden şifresiz izlenebilecek. Galatasaray böylece 2026-2027 sezonundaki Şampiyonlar Ligi serüvenine deplasmanda başlayacak.

OSIMHEN SPORTİNG-GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray’ın resmi maç önü açıklamasına göre Victor Osimhen, Sporting karşısında forma giyemeyecek. Nijeryalı golcü sakatlığı nedeniyle Lizbon’daki karşılaşmayı kaçıracak. Osimhen, Süper Lig’de geride kalan maçlarda 6 gol kaydetmişti. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde ise 7 gol atan Nijeryalı santrfor, Galatasaray’ın hücum hattındaki önemli isimlerinden biri olmuştu.

GALATASARAY’DA SPORTING MAÇINDA EKSİKLER KİMLER?

Galatasaray’ın resmi açıklamasına göre Sporting karşılaşması öncesinde Victor Osimhen ve Mario Lemina sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Güncel haberlerde Wilfried Singo’nun da sakatlığı nedeniyle Lizbon deplasmanında oynayamayacağı belirtiliyor.

SPORTİNG-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA, Sporting CP-Galatasaray karşılaşmasına Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskås’ı atadı. Eskås’a aynı ülkeden yardımcı hakemler eşlik edecek. Karşılaşma Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki 8 maçlık programının ilk mücadelesi olacak.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA’nın resmi fikstürüne göre Galatasaray’ın 2026-2027 Şampiyonlar Ligi lig aşaması programı şöyle:

9 Eylül: Sporting CP - Galatasaray — 22.00

13 Ekim: Galatasaray - Barcelona — 22.00

21 Ekim: Lille - Galatasaray — 19.45

3 Kasım: Galatasaray - Stuttgart — 20.45

24 Kasım: Galatasaray - Aston Villa — 20.45

8 Aralık: AEK Atina - Galatasaray — 23.00

19 Ocak: Galatasaray - Feyenoord — 20.45

27 Ocak: PSG - Galatasaray — 23.00

SPORTİNG LİZBON-GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Sporting’in iç saha maçlarına ev sahipliği yapan José Alvalade Stadyumu’nda oynanacak. Galatasaray’ın resmi açıklamasına göre mücadele 9 Eylül saat 22.00’de başlayacak. Sporting geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kadar yükselirken Galatasaray ise lig aşamasını geçerek son 16 turunda mücadele etmişti.