Futbol ailesinin son şansı!..

Milli Futbol Takımımızın Andorra’yı zorda olsa mağlup etmesi hepimizi sevindirdi…

Kritik bir galibiyet alındı..

Milli Takım demenin birlik ve beraberlik demek olduğunu bir kez daha gördük..

Cumhurbaşkanı Erdoğan tribünde..

Bakanlar orada…

Galatasaray , Fener bahçe , Beşiktaş , Trabzon spor demeden tüm başkanlar TFF Başkanı Nihat Özdemir ile yan yana kenetlenmiş orada...

Tribünlerde keza öyle..

Son anlarda gelen gol herkesi sarmaş dolaş yapmış…

Maçtan sonra soyunma odasına inen Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcuları kutlayarak sohbet etmiş..

Düşünün bu sadece sıradan bir Andorra galibiyeti!..

Milli Takım üzerinde yakaladığımız bu birlik ve beraberliği Türk futbolunun geleceği içinde inşa etsek dememek mümkün mü?

Ama olmuyor!..

Yazımın konusu da işte bu olmamazlık!

Kendi ligimize döndüğümüz zaman ne dostluk kalıyor ne birlik ve beraberlik...

Düşmanca yolculuk!..

Yeni bir TFF yönetimi, yeni kurullar ile başladığımız lig maratonunun daha başında gördüğümüz manzara karşısında Türk futbolu, futbol ailesinin bu kafa yapısı ile hiçbir yere gelemez dedirtiyor..

Çünkü kulüpler hiç aynaya bakmıyor…

Zaman zaman yanlış kararlar alınsa da (bu işin doğasında bu tartışmalar var) futbol ailesi ‘Kol kırılır yen içinde kalır’ anlayışı ile taraftarlarının karşısına çıkmaz tahrik eder ise bunun adı kendi marka değerlerini yükseltemeye çalışanlara karşı, yerlerde süründürmeye meraklı bir futbol ailesi gerçeği olur...

Ve çıkıyor da…

Bu ailenin ayağa kalkması için taşın altına elini koyan ‘Âğabey’ dedikleri TFF Başkanı’nı daha yolun başında “Sen daha önce Fenerbahçe'de yöneticilik yapmıştın” diyerek yıpratmaya kalkarsanız, sizden bir halt olmaz kardeşim!

Daha önce Türk futbolunu yöneten başkanların, yöneticilerin tuttukları takımlar, üyesi oldukları kulüpler yok muydu?

Tek, tek yazalım mı?

Ama görülüyor ki amaç üzüm yemek değil bağcıyı dövmek…

Futbol ailesi ayırımsız öylesine bencil ki kimse çıkıp demiyor ki;

“Futbol dünyasının içinden gelmiş, bu ülke futboluna uzun yıllar hizmet vermiş, futbolun sorunlarını ve çözüm yollarını çok iyi bilen son derece beyefendi, her alanda büyük bir saygınlığı bulunan , sorunların çözümü için devleti yönetenlerin kapısını rahatlıkla çalan ve çözüm üreten bir değer TFF Başkanı olmuşken, hepimiz ona sahip çıkmalıyız ve yüküne omuz vermeliyiz.”

Ayıptır…

Ülkenin siyasi otoritesi ile çok iyi ilişkiler içinde olması avantajını kullanarak Bankalar Birliği ile anlaşıp borç batağında kıvranan kulüplerin nefes almasında kim öncü oldu?

Sezon başında liglerin ertelenmesine vesile olabilecek yayıncı kuruluş ile ekonomik krizi çözüp kulüpleri kim rahatlattı?

Ligin marka değerinin artırmaya çalışıp kulüplerin nefes alması için uğraş veren kim?

Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile kurduğu mükemmel diyalogla kulüplerin önünün açılmasına kim vesile oldu?

Nihat Özdemir…

Yoksa Galatasaray’ ı, Fenerbahçe’ si, Beşiktaş’ı, Trabzonspor’u transferde bu dünya yıldızlarını alabilir ligin marka değerini artırabilir miydi?

Neden kimse bunları konuşmaz, neden kimse hakkın teslimini yapmaz?

Diyeceğim şu ki,

Son derece mütevazi, son derece beyefendi ve sorunları çözüm odaklı olarak çalışan işini gücünü bırakıp TFF ’de karargah kuran TFF Başkanı Nihat Özdemir’e herkes ama herkes sahip çıkıp destek olmalı...

Amma velakin…

TFF kurullarının önlerine konulan raporlar ışığında aldığı yanlış veya doğru, tartışılır ya da tartışılmaz kararları ‘Nasılsa o kulübün başkan yardımcısıydı’ diyerek Başkan Nihat Özdemir’e faturayı yükleyip onu yıpratmaya kalkarsanız;

Daha yolun başında kendi kendine “Ben işimi gücümü bırakıp kimler için fedakarlık yapıyorum?”sorusunu sordurur yarın işi “Alın başkanlığınızı ne haliniz varsa görün”olayına getirirsiniz…

Futbol ailesi ateşten gömleği birlikte giyindiğinin farkında olmalı…

Hem TFF Yönetim Kurulu…

Hem TFF kurulları…

Hem kulüpler…

Hem kulüp başkan ve yöneticileri…

Hem teknik direktörler…

Yani tüm futbol ailesi;

Bırakın TFF başkanı olmasını bir ‘ÂĞABEY’ olarak futbolu ve futbol kulüplerinin yaşadığı zorlukları böylesine bilen, her alanda önemli bir saygınlığı olan bir başkanı bulmuşken, bu başkanın yıpratılmasına ve küstürülmesine izin vermeyin…

Nihat Başkanın kuşkusuz her şeye tek başına hakim olması düşünülemez gerçeği ile de TFF’ deki bütün çalışma arkadaşları da onun iyi niyetini asla suistimal etmemeli, kendilerine göre durumdan vazife çıkarmamalıdır!..

Çünkü işin sonunda her zorlukla, her sorunla, her eleştiri ile muhatap kendisi olmaktadır…

Diyeceğim şu ki Türk futbolunda herkes aynı gemide..

Kulüplerin borç batağındaki ve yayıncı kuruluş ile yaşanan krizde o gemi batarken gemideki mürettebatın ‘Kurtar bizi’ diye sarıldıkları isim kim oldu?

Nihat Özdemir..

O nedenle ‘Geminin tek kaptanı olur, gerisi mürettebattır’ gerçeği unutulmamalıdır…

Eğer hırçın dalgalarda yol alan bu gemi sağ salim limana demirleyecekse, bu geminin kaptanı TFF Başkanı Nihat Özdemir’dir..

Sadece ülkemizin değil dünyanın en başarılı işadamları arasına da adını yazdırmış aynı zamanda ülkesine futbol adamı olarak hizmet etmiş bir değerin ‘İlle ben TFF Başkanı olacağım’ hırsına kapılarak kulis yaparak bu göreve geldiğini hiç kimse söyleyemez…

Çünkü ihtiyacı yok..

Aksine “Futbolun başına bir ağabey gerek. O ağabey sensin Nihat Başkan” denilerek başkan olması istenmiş ve oy birliği ile göreve seçilip taşın altına elini koymuş, ateşten gömleği giyinmiştir...

Türk futbolunun geçtiği bu kritik süreçte futbol dünyasının içinden gelen, futbol kulüplerinin yaşadığı zorlukları çok iyi bilen, bu ülkede sadece spor camiasından değil her camia tarafından sevilen sayılan, devlet otoritesi ile ilişkileri çok iyi olan, devlet kurumlarının önüne koyacağı her projeyi kabullendirecek, bir başkana ihtiyaç vardı…

İşte öyle bir isim başkan oldu…

Yoksa TFF Başkanlığı Nihat Özdemir’e bir şey kazandırmayacağı gibi bu görev Nihat Özdemir’i çok ama çok yoracağı gibi kendisinden maddi ve manevi çok şey alacaktır…

O nedenle de her başkan, her yönetici her spor adamı TFF’ye haklı haksız eleştiri getirmeden önce ‘Ben kulübüm için ne yaptım. Kulübümü ne duruma getirdim’ diyerek kendi aynasına bakarak bu yolculuğu devam ettirmelidir..

Bu futbol ailesinin boynun borcudur…

Daha 3-5 ay önce ‘Battık, bittik, yandık, kurtarın bizi’ diye ağıt yakan kulüp başkan ve yöneticileri bugünkü çok rahat hal ve tavırlarını kime, kimlere borçlular?

Hiç tartışmasız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ a borçlular…

Şöyle bir bakın dünyanın hiçbir ülkesinde bir Cumhurbaşkanı ve bir Bakan futbolu bu kadar sevmemiş, kulüplerin ekonomik kurtuluşu için böylesine mücadele verip katkı sağlamamıştır...

Ve bir başka borçlu olunan isim;

Erdoğan’ın tam destek verdiği,futbol dünyası üzerine her projesine her isteğine olumlu cevap verdiği TFF Başkanı Nihat Özdemir

Ligin başlamasına ramak kala kulüplerin büyük bir endişe yaşadığı Yayıncı kuruluş BeinSports krizi nasıl aşıldı sanıyorsunuz!

Yaşanan kriz nedeniyle uykusuz günler geçiren Başkan Nihat Özdemir 'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirip devreye sokması ile..

'Nihat Başkan ne yapıyor?' diyenlere ithaf edelim..

O nedenle hakkın teslimini yapalım..

O kriz aşılmasaydı bu lig daha başlamamıştı!..

Diyeceğim şu ki;

Kulüpler yatsınlar kalksınlar ülkenin geçtiği zorlu ekonomik süreçte kulüplerin batmaması için çözüm yolları üreten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ a dua etsinler…

Ve Nihat Özdemir’i başlarının üzerinde tutsunlar…

Çünkü futbol ailesi o öyle bir başkan yakaladı ki en küçük kompleksi olmayan kendisine ‘Başkan…Bey' diye hitap edilmesinden daha çok ‘NİHAT ABİ’ diye hitap edilmesini seven bir futbol duayeni..

Diyeceğim şu ki bu dönem Türk futbolunun kurtuluşu için son bir şanstır…

Kulüpleri yönetenler geçmişte yaptıkları maddi ve manevi hatalardan ders alarak Nihat Özdemir' in etrafında güç ve yol birliği yaparak bu şansı çok ama çok iyi değerlendirmelidir...

Yoksa bu şans bir daha ayaklarına kadar gelmeyecektir..

Yoksa biz Karadenizlilerin dediği gibi;

‘Kaçan balık çok ama çok büyük olur’