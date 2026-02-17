BIST 14.339
DOLAR 43,72
EURO 51,83
ALTIN 6.882,30
HABER /  DÜNYA

Fotoğraflar soruldu, Trump köşeye sıkıştı! Verdiği yanıt gündem oldu

Fotoğraflar soruldu, Trump köşeye sıkıştı! Verdiği yanıt gündem oldu

Donald Trump, adının birçok kez geçtiği öne sürülen Jeffrey Epstein belgeleriyle ilgili soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. Trump, “Gizleyecek hiçbir şeyim yok. Aklanmış durumdayım. Jeffrey Epstein ile hiçbir ilgim yok. Epstein konusunda tamamen aklanmış durumdayım” ifadelerini kullandı.

Abone ol

Donald Trump, tatilini geçirdiği Florida’dan Washington’a dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump’a, adının birçok kez Jeffrey Epstein dosyalarında geçtiği iddialarıyla ilgili soru yöneltildi.

"GİZLEYECEK HİÇBİR ŞEYİM YOK"

Trump, söz konusu belgelerle ilgili olarak, "Gizleyecek hiçbir şeyim yok. Aklanmış durumdayım. Jeffrey Epstein ile hiçbir ilgim yok. Epstein konusunda tamamen aklanmış durumdayım" ifadelerini kullandı. Epstein dosyalarının kamuoyunda yeniden tartışılmaya başlanması üzerine yapılan açıklama, ABD siyasetinde yankı uyandırdı.

EPSTEIN İLE GEÇMİŞTEKİ TEMAS İDDİALARI

Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla 2019 yılında tutuklanmış, kısa süre sonra cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ölümü ve dosyadaki isimler uzun süre kamuoyunda tartışılmıştı.

Trump ile Epstein'ın 1990'lı ve 2000'li yılların başında Florida ve New York'taki bazı sosyal etkinliklerde birlikte görüntülendiği biliniyor. Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda Epstein'ı "tanıdığını ancak yıllar önce ilişkisini kestiğini" söylemişti. 2019'da yaptığı bir değerlendirmede ise Epstein'la uzun süredir görüşmediğini ve "onun hayranı olmadığını" ifade etmişti. ABD basınında yer alan bazı dava dosyalarında Trump'ın isminin geçtiği belirtilse de, bu durumun suç isnadı anlamına gelmediği; kamuoyuna yansıyan belgelerde çok sayıda tanınmış ismin de yer aldığı aktarılmıştı.

SİYASİ TARTIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ

Epstein belgelerinin bir kısmının mahkeme kararıyla kamuoyuna açılmasının ardından hem Demokrat hem Cumhuriyetçi çevrelerde dosyaya ilişkin tartışmalar yeniden gündeme gelmişti. Trump'ın son açıklaması da bu tartışmaların ortasında geldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Altın resmen çakıldı! Gram altının fiyatına bakın
Altın resmen çakıldı! Gram altının fiyatına bakın
İzmir'de ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
İzmir'de ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
İstanbul merkezli terör örgütü FETÖ operasyonunda 18 zanlı yakalandı
İstanbul merkezli terör örgütü FETÖ operasyonunda 18 zanlı yakalandı
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
LGBT'yi övene hapis cezası geliyor! Ağır yaptırımlar yolda
LGBT'yi övene hapis cezası geliyor! Ağır yaptırımlar yolda
Ünlülere yönelik yeni operasyon! Murat Dalkılıç, Kemal Doğulu, İsmail Hacıoğlu gözaltına alındı
Ünlülere yönelik yeni operasyon! Murat Dalkılıç, Kemal Doğulu, İsmail Hacıoğlu gözaltına alındı
Emre Belözoğlu’ndan olay sözler! Eski takımına net mesaj
Emre Belözoğlu’ndan olay sözler! Eski takımına net mesaj
Samsun'da maskeli şahıslar 2 kardeşi hedef aldı!
Samsun'da maskeli şahıslar 2 kardeşi hedef aldı!
ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a çağrı
ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a çağrı
Baba oğul arasında başlayan tartışma çok feci bitti
Baba oğul arasında başlayan tartışma çok feci bitti
İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 17 kişi gözaltına alındı...
İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 17 kişi gözaltına alındı...
Sigaraya kallavi zam! En pahalı sigara fiyatı...
Sigaraya kallavi zam! En pahalı sigara fiyatı...