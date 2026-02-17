BIST 14.339
DOLAR 43,72
EURO 51,81
ALTIN 6.864,90
HABER /  SPOR

Galatasaray'da Çağrı Balta depremi! Avukatından açıklama: "Antrenmanlara çıkmayacak"

Galatasaray'da Çağrı Balta depremi! Avukatından açıklama: "Antrenmanlara çıkmayacak"

Galatasaray altyapısında forma giyen 17 yaşındaki Çağrı Hakan Balta’nın profesyonel sözleşme imzalamamasıyla ilgili tartışmalara, ailesi avukatları Mustafa Kandönmez aracılığıyla yanıt verdi.

Abone ol

Galatasaray altyapısında son günlerin en çok konuşulan ismi olan 17 yaşındaki Çağrı Balta'nın sözleşme krizi ve Fenerbahçe iddiaları hakkında beklenen resmi açıklama geldi. Hakan ve Derya Balta çiftinin avukatı, sürece dair tüm bilinmeyenleri ve transferin perde arkasını kamuoyuyla paylaştı.

Avukatın yaptığı açıklamaya göre; Galatasaray, geride kalan 5 aylık süreçte aileyle 4 kez sözlü görüşme yaptı ancak ilk yazılı teklifini geçtiğimiz cuma günü (13 Şubat) gece yarısı iletti.

En yüksek maaşı reddettiler, tek istek...

Sarı-Kırmızılı kulübün Çağrı'ya kendi yaş grubundaki en yüksek maaşı teklif etmesine rağmen, Balta ailesinin hiçbir maddi beklentisi olmadığı belirtildi. Ailenin Galatasaray'dan tek talebinin, "İlk 11 garantisi olmaksızın, sezon içinde rotasyon yapılan sadece 3 maçta süre alması" olduğu vurgulandı.

"3 maç" talebine somut bir adım atılmaması üzerine Çağrı Balta'nın sözleşme imzalama fikrine sıcak bakmadığı ifade edildi. Avukatın iddiasına göre bu kararın ardından 17 yaşındaki genç golcü yaptırımlara maruz kaldı; A takım antrenmanlarından kesildi, Fethiyespor maçı kadrosuna alınmadı ve U19 maçlarında kadro dışı bırakıldı.

Antrenmanlara çıkmayacak

Yaşanan bu 2 aylık dışlanma sürecinin ardından Balta ailesi son kararını verdi: Sözleşme imzalanmayacak ve Çağrı psikolojik olarak daha fazla yıpranmamak adına artık antrenmanlara çıkmayacak.

Fenerbahçe iddialarına yanıt

Gündemi sarsan Fenerbahçe iddialarına da açıklık getirilen metinde, ailenin hiçbir kulüple sözleşme görüşmesi yapmadığının altı kalın çizgilerle çizildi.

Ancak transferin son günü olan 6 Şubat tarihinde yaşanan o çarpıcı gelişme de doğrulandı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Galatasaray'a resmi bir yazı gönderildiği bilgisi tarafımıza iletilmiştir. Fenerbahçe, Çağrı ile profesyonel sözleşme imzalamak, bir sonraki satıştan Galatasaray'a pay vermek ve yetiştirme bedelini ödemek karşılığında muvafakatname istemiştir."

Gelinen noktada genç yıldız adayının Galatasaray ile ipleri tamamen kopardığı kesinleşirken, Çağrı Balta'nın kariyerine hangi takımda devam edeceği büyük bir merak konusu.

ÖNCEKİ HABERLER
Flaş operasyon! 1 futbol kulübü ve 3 şirkete el konuldu
Flaş operasyon! 1 futbol kulübü ve 3 şirkete el konuldu
Fatih Atik bomba kulis paylaştı: Kemal Kılıçdaroğlu göreve geri dönüyor yapacağı ilk iş belli oldu
Fatih Atik bomba kulis paylaştı: Kemal Kılıçdaroğlu göreve geri dönüyor yapacağı ilk iş belli oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımı'ın Sırbistan maçlarının aday kadrosu belli oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımı'ın Sırbistan maçlarının aday kadrosu belli oldu
Adliyede kadını hakimi silahla vuran savcı için istenen ceza belli oldu
Adliyede kadını hakimi silahla vuran savcı için istenen ceza belli oldu
ABD'de buz hokeyi maçında ateş açıldı 2 kişi öldü 4 kişi yaralandı
ABD'de buz hokeyi maçında ateş açıldı 2 kişi öldü 4 kişi yaralandı
Kahramanmaraş’ta yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Kahramanmaraş’ta yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Suveyda’da bomba yüklü araç patladı
Suveyda’da bomba yüklü araç patladı
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Spaletti'den Osimhen yorumu: Biri kaos yapıyor, diğeri de...
Spaletti'den Osimhen yorumu: Biri kaos yapıyor, diğeri de...
Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı
Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı
Kasımpaşa'nın kötü serisi Fatih Karagümrük karşısında son buldu
Kasımpaşa'nın kötü serisi Fatih Karagümrük karşısında son buldu
Barış Yarkadaş’tan dikkat çeken iddia: Cumartesi günü CHP'de 3 isim...
Barış Yarkadaş’tan dikkat çeken iddia: Cumartesi günü CHP'de 3 isim...