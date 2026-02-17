BIST 14.339
Samsun'da maskeli şahıslar 2 kardeşi hedef aldı!

Samsun'da maskeli şahıslar 2 kardeşi hedef aldı!

Samsun'un İlkadım ilçesinde maskeli 2 kişinin motosikletle seyir halindeyken hafif ticari araca düzenlediği silahlı saldırıda iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Samsun’un İlkadım ilçesinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kadifekale Mahallesi Yıldızeli Sokak’ta motosikletle gelen maskeli 2 şüpheli, seyir halindeki araca silahlı saldırı düzenledi.

Aracın sürücüsü Emirhan M. (25) ile yanındaki kardeşi Yiğit M. (19) yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Yiğit M, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Emirhan M’nin ise tedavisi devam ediyor.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

