Altın resmen çakıldı! Gram altının fiyatına bakın

Asya piyasalarının tatil olmasından kaynaklı düşük likidite ortamının ve güçlü doların etkisiyle altın fiyatlarında yön tersine döndü. Güne düşüşle başlayan altın fiyatları yatırımcının takibinde. Gram altın ne kadar oldu, altının onsu yüzde 2 azaldı. işte altın piyasası...

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü 7 bin 16 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın saat 6 bin 873 lira seviyesinde bulunuyor.

Altının onsu

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 911 liradan, Cumhuriyet altını ise 46 bin 995 liradan satılıyor. Altının onsu, yüzde 2 azalışla 4 bin 890 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ile teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik endişeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Altın fiyatlarında ise Asya piyasalarının tatil olmasından kaynaklı düşük likidite ortamının ve güçlü doların etkisiyle düşüş eğilimi öne çıkıyor.