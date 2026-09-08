Fenerbahçe-Roma maçını yönetecek hakem belli oldu

UEFA'nın açıklamasına göre Chobani Stadı'nda 19.45'te başlayacak mücadelede İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano düdük çalacak.

Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Juan Martinez Munuera ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Cesar Soto Grado oturacak. Valentin Gomez ise Grado'nun yardımcısı olacak.