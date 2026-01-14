BIST 12.386
DOLAR 43,17
EURO 50,31
ALTIN 6.421,95
HABER /  SPOR

Fenerbahçe, N'Golo Kante ile anlaştı imza için kulübün onayı bekleniyor

Fenerbahçe, N'Golo Kante ile anlaştı imza için kulübün onayı bekleniyor

Fenerbahçe, Al İttihad'da forma giyen N'Golo Kante ile sözleşme şartlarında anlaşma sağladı. Fenerbahçe'ye gelmek için Suudi Arabistan ekibindeki alacaklarını bırakmayı kabul eden 34 yaşındaki oyuncunun resmi imzası için Al İttihad'dan onay bekleniyor.

Abone ol

Matteo Guendouzi ile Avrupa'da adından söz ettiren Fenerbahçe, transfer döneminin asıl bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

Sarı lacivertli takım, N'Golo Kante'yi kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Ertan Torunoğulları ve sportif direktörü Devin Özek, Fransız orta daha için bu sabah Dubai'ye gitmişti. İki yönetici, dünya yıldızının transferinde büyük bir aşama kaydetti.

Alacaklarından vazgeçti

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, oyuncu ile sözleşme şartlarında el sıkıştı. Sarı-lacivertli kulübe gelmek için Al İttihad'daki alacaklarından vazgeçen Kante'nin resmi imzası için Suudilerden onay bekleniyor. Onay gelmesi halinde 34 yaşındaki yıldız oyuncu, Fenerbahçe'ye transfer olacak.

34 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyeri boyunca çıktığı 533 resmi maçta 33 gol ve 39 asist kaydetti, 43 bin 181 dakika sahada kaldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Okan Buruk'tan transfer açıklaması: Onları mutlu edecek oyuncuları alacağız
Okan Buruk'tan transfer açıklaması: Onları mutlu edecek oyuncuları alacağız
İran'da gösterilerde ölü sayısı 2550'ye yükseldi iddiası
İran'da gösterilerde ölü sayısı 2550'ye yükseldi iddiası
Eski rejim unsurları terör örgütü YPG/SDG saflarında
Eski rejim unsurları terör örgütü YPG/SDG saflarında
Trump’tan İran’a idam uyarısı: Çok sert önlemler alırız
Trump’tan İran’a idam uyarısı: Çok sert önlemler alırız
Burak Yılmaz'dan açıklama! "Özür diliyorum"
Burak Yılmaz'dan açıklama! "Özür diliyorum"
Hakan Fidan’dan diplomasi trafiği! ABD, İran ve Suriye...
Hakan Fidan’dan diplomasi trafiği! ABD, İran ve Suriye...
Fenerbahçeli futbolculardan Mert Hakan'a ziyaret
Fenerbahçeli futbolculardan Mert Hakan'a ziyaret
Uğurcan Çakır neden oynamıyor? Okan Buruk son noktayı koydu
Uğurcan Çakır neden oynamıyor? Okan Buruk son noktayı koydu
Galatasaray kupada Fethiyespor’u 2 golle geçti
Galatasaray kupada Fethiyespor’u 2 golle geçti
Kars'ta bazı yollar ağır taşıt trafiğine kapatıldı
Kars'ta bazı yollar ağır taşıt trafiğine kapatıldı
Bakan Bolat’tan Özgür Özel’e gümrük sistemi tepkisi
Bakan Bolat’tan Özgür Özel’e gümrük sistemi tepkisi
Türkiye ve İran'dan kritik görüşme!
Türkiye ve İran'dan kritik görüşme!