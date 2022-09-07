EYT Yasası Ölü Doğmasın!

Söze kitabın ortasından başlayayım:

Hükümet her şeyi eline yüzüne bulaştırmakta pek mahir.

Dost acı söyler!

Tam iyi bir hizmet yapılıyor, öyle bir sunuluyor, öyle bir uygulanıyor ki…

Bir çuval incir rezil oluyor!

İyi şeyleri bile öyle ediyorlar ki, millet “vermeseniz daha iyiydi” diyor!

Açık söyleyeyim: Ya bürokratlar sabote ediyor siyasetçileri…

Yada bu düpedüz işgüzarlık

***

Örnek mi?

Yılların beklentisi olan asgari ücretin üzerindeki vergi yükü kaldırıldı. Çok güzel bir iş değil mi?

Belki kırk yıldır DİSK’in, TÜRKİŞ’in talebidir.

Artık asgari ücretliden vergi alınmıyor! Vergi adaleti açısından harika bir adım!

Kimse bu dediğimin aksini söyleyemez…

Ama bürokratlar öyle bir dizayn etti ki değişimi: AGİ kaldırıldı, sistem bozuldu…

Kırk yıllık bordrocular birden zır cahil oldu!

Dahası Maliye Bakanlığı aylarca tebliği yayımlamadı, işverenler son dakika yetiştiler.

Dahası engellinin vergi indirimi gitti!

Dahası Temmuz’da bakanlık vergi dilimlerini güncellemedi!

Şimdi tüm çalışanlar erkenden dilimi giriyor! Yani asgari ücretlinin vergisini öbür çalışan ödüyor…

***

İşçiler şuan “Ya arkadaş, nalet olsun, vermeseydiniz vergi indirimini” diyor!

“Üç kuruş indirim vereceksiniz onu da biz diğer çalışanlardan çıkartıyorsunuz” diyor işçiler…

Ben söylemiyorum bunu, hislerine tercüman oluyorum işçilerin inanın…

Piyasada birçok şirketi yakından tanıyan biri olarak İK birimlerinin her gün yaşadıkları, işçilerle boğuşmalarını aktarıyorum.

Halbuki çok iyi bir şey yaptı hükümet!

Sol bir hükümet asgari ücretten vergi yükünü kaldırsa yapan adamın halk kahramanı olarak Taksim’e heykelini dikerlerdi!

Ama bizim hükümet öyle bir iş yapıyor ki, başlangıçta söylenen ile alakası yok varılan sonun!

Sorun siyasi kararlarda değil sorun politikanın uygulanmasında…

Sorun halka anlatmakta, siyasi iletişimde!

***

Düşük faiz politikası!

Kur korumalı mevduat!

MUHSGK’ya geçiş!

25 Kuruşluk poşet vergisi!

Devletin soğan-patates tanzim satışı!

Akaryakıtta eşel mobil!

Vergi indirim ve teşvikleri!

Kısa Çalışma Ödeneği’nin uygulanması!

Fesih Yasağı!

Daha ne sayayım…

Özü doğru ve vatandaş lehine olan, ama uygulaması sorunlu daha nice politikalar…

İyi bir iş yaparken eline yüzüne bulaştırmalar…

Kaş yaparken göz çıkartmalar!

Millete “yapmaz olaydınız” dedirtenler!

İşin siyasi iletişimi berbat yapılan işler…

***

Esas bombayı şimdi söylüyorum:

EYT konusunda da benzer bir eline yüzüne bulaştırma geliyor!

Çalışma Bakanlığındaki komisyon EYT konusunu çalışıyor, bildiğiniz üzere…

Kamuoyunda tartışılan beş alternatif var, malum:

3600 gün

7200 gün

25 yıl sigortalılık

50 yaş

Erken emekliye iskontolu maaş.

Ama, duyumlarımız Maliye Bakanlığı’nın yaş şartı istediği yönünde.

Bir anda çok fazla kişinin emekli olacağı, bunun da Bütçeye yük getireceği kaygı…

Türk basınında yine ben ilk kez yazmış olayım.

Maliye’ye kalırsa kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaşa çekilecekmiş EYT yaş koşulu!

Yani mümkün olduğunca az EYT’liyi emekli edelim!

Yani EYT’lilerin çoğu emekli olamasın!

Yani EYT yasası kadük kalsın…

Kaygı bu bürokratlarda…

***

EYT’liler, adı üstünde emeklilikte YAŞA takılanlar!

Yaşa takılanlara yaş şartı mı getireceksiniz!

Buyur buradan yak!

Akıl mantık işi değil!

Yahu, zaten bu kişiler Yaşar Okuyan Reformu’nda getirilen kademeli emeklilik yaşına tabi…

Yani her bir EYT’linin zaten bir yaş şartı var, kademeli sistemde…

Ama itiraz ettikleri şey, yaş şartının getirilmesi…

Yani sorun yaş!

Şimdi onlara yaştan bahsetmek yaraya tuz basmak…

Şimdi yaşı üç-beş yıl aşağı çekmek sorunu çözer mi?

Yoksa memnuniyetsizliği mi artırır?

* **

EYT’lilerin organizasyonları on yıldır bağıra çağıra söylüyor.

Talepleri basit: 1999 öncesi kurallar neyse ona dönülsün!

Oyun başladığında kural değiştirilmez, kurallar biz sigortalı olduğumuzda ne idiyse aynisi uygulansın diyorlar…

EYT Yasası çıkacaksa mutlaka 99 öncesi koşullara dönülmeli!

Peki çözüm ne:

Çok basit, yaş şartı olmaksızın ya 3600 ya 5400 ya da 25 yıl sigortalılık süresine dair üç senaryodan birine evet deyin.

Statüsü ne olursa olsun 1999 öncesi girişi olan herkes yeni EYT yasasından yararlanabilsin!

Bu üç senaryo da EYT’lileri memnun eder.

Hatta iskontolu maaş bile olabilecek bir formül.

Ama “YAŞA” takılmış çalışana emeklilik için “yeni yaş şartı” getirmek!

Yaş şartı olmasından şikâyet edenlere yaş şartı koşulu öne sürmek!

Bu EYT reformunu sabote etmek değilse nedir?

***

Seçim yılı, bu seçim başka seçim!

Bıçak sırtı bir seçime giriyoruz.

Bu yüzden hükümet kim ne isterse veriyor…

EYT’lilere de hakkını verilecek.

Ama yaş şartı konulursa EYT’lilerden değil oy almak, normalde Ak-Parti’ye oy vereceklerin bile oyunu kaybedersiniz!

Benden dost hatırlatması…

Sayın Cumhurbaşkanı inşallah vizyonsuz Maliye Bürokratlarının “vatandaşa zırnık koklatmama” yaklaşımına kapılmaz!

Yoksa EYT bebeği ölü doğmuştur!

Bu iş ne hükümete yarar ne emekliye…

Yaş şartı varsa EYT Yasası’nı çıkartmayın daha iyi! Bırakın dağınık kalsın…

Bu seçimde yanlış bir EYT Yasası hükümet götürür…

Uyarmış olayım!

Yazarın tüm yazıları için:

https://www.internethaber.com/bunyamin-esen-1081z.htm