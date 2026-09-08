Evlerinde yangın çıkan çift hayatını kaybetti

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde evde çıkan yangında karı koca hayatını kaybetti.

Evlerinde yangın çıkan çift hayatını kaybetti
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Koçyiğitler köyünde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Evlerinde yangın çıkan çift hayatını kaybetti - Resim: 0

Yapılan incelemede, evde yaşayan Ağa Ü. ve eşi Hayriye Ü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Elazığ