Esnafa Müthiş Cansuyu Destek Paketi Geldi!

Hükümet kesenin ağzını açtı!

Anlaşılan o ki altı aya ülkece sandık başında olacağız.

“Seçim ekonomisi” tabirini gençler bilmez, doksanların klasiğiydi… Şimdi döndük doksanlara…

Son yirmi yılın enflasyon rekorunu görünce hükümet dar gelirliye, ücretliye destek kapılarını açtı.

Döviz kurundaki bir ayda yaşanan aşırı yükselişi dizginlemeyi başaran ve yüzde 50 düşüren hükümet mevduat sahibine garanti verdi, dövizin ateşini düşürdü.

Hemen devamında asgari ücretli 16 milyon çalışanın gelir vergisi sıfırlandı.

Yetmedi, yüzde 50 zam yapıldı asgari ücrete!

Yetmedi, memura yüzde 30,5 zam yapıldı, en düşük memur maaşı 6429 Lira oldu.

Yetmedi, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşarına yüzde 25,47, memur emeklilerine ise yüzde 30,9 zam yapıldı.

Yetmedi, en düşük emekli maaşı 2500 TL’ye çıkarıldı.

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Şimdi enflasyon olmuş kaç, markette yangın var, sen ne diyorsun dediğinizi duyar gibiyim…

El hak doğru, markette yangın var…

Ama demem o ki, hükümet dar gelirliye kayıtsız kalmadı.

Alttakinin canı çıksın, kurumları koruyalım demedi…

Sıkıntılarını bir nebze de olsun rahatlatacak adımları attı…

Kötü mü etti? İyi etti... Garibanı bu hayhuyda ezdirmek vicdana sığmaz…

Ha, bu kadar para basmak enflasyonu körüklemez mi? Ya seçimden sonrası?

Ona da Allah kerim!

Eğrisiyle doğrusuyla şuan yaklaşım bu…

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Bu furyada son sevindiren haber esnaflara…

Müthiş esnaf desteği geldi.

Hem de ne destek…

Hani neredeyse son on yılın en bomba destek paketi. Halk Bankası esnaf ve sanatkara kredi verecek.

Esnafa ve sanatkara verilecek krediler ya faizsiz veya yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak.

Esnaflar bu faiz indirimli kredilerden 2022, 2023 ve 2024 yılının sonuna kadar üç yıl boyunca kullanılabilecek.

Esnaf ve Sanatkâr Kefalet Kooperatifi kefil olacak, böylece esnaf kolayca kredi alabilecek.

Daha önce kullandırılan daha yüksek faizli krediler daha düşük oranla yeniden finanse edilebilecek.

En az bir yıldır ustalık belgesi sahibi ve son bir yılda işletme açanlara faizsiz kredi verilecek (yüzde 100 faiz indirimi).

KOSGEB Girişimcilik eğitimini bitiren 30 yaş altı kişiler ilk işletmelerini açarken 100 bin TL faizsiz (yüzde 100 faiz indirimli) kredi alabilecek.

Esnaf ve sanatkarlara makine, ekipman ve demirbaş alımları, işyeri modernizasyonu veya hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması işçin 30 bin TL'ye kadar faizsiz (yüzde 100 faiz indirimli) kredi kullandırılacak.

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Bazı esnaflarımıza özel kredi de var pakette…

Geleneksel, kültürel ve sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş meslek kollarında (el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve benzeri işlerde) "Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi" sahibi olan esnaf ve sanatkarlara faizsiz (yüzde 100 faiz indirimli) kredi verilecek.

Kredi kullandırılacak esnaf ve sanatkarlara, geriye dönük bir yıllık süre dikkate alınarak bir yıllık süre içinde en fazla iki defa faiz indirimli kredi kullandırılabilecek ve toplamda geri ödemesi devam eden faiz indirimli kredi hesap sayısı ikiyi geçemeyecek. Ancak geçen yıl Pandemi nedeniyle yapılan "Ekonomik İstikrara Kalkanı" paketi kapsamındaki krediler bundan hariç.

Halk Bankası'nın sıfır faiz veya indirimli faiz kullandırma nedeniyle oluşan gelir kaybı Hazine tarafından karşılanacak.

Çok çok önemli bir adım… Esnafa bu zor zamanda can suyu bu!

Esnaf kardeşimize, sanatkarımıza hayırlı olsun…

Bu kredi fırsatını kaçırmayın derim, benden söylemesi…