Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel: Gülistan Doku'yu görmedim, tanımıyorum

Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltında bulunan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Gülistan Doku’yu hiç görmediğini ve aralarında herhangi bir iletişim bulunmadığını, oğlunun da Doku'yu tanımadığını öne sürdü.

Ocak 2020'den bu yana kayıp olarak aranan Gülistan Doku soruşturmasında baş döndüren gelişmelere dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in savcılık ifadesi de eklendi.

Doku'nun kaybından sonra kamuoyunun kendisini Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki arama görüntülerinden tanıdığı Sonel ve oğlu hakkındaki iddialar sonrası gözaltına alındı.

3 gündür sorgusu süren Sonel'in savcılıktaki ifadesine ise TV100 ulaştı.

OĞLUNUN DOKU'YU TANIMADIĞINI SAVUNDU

Sonel, ifadesinde oğlunun da Gülistan Doku’yu tanımadığını belirterek, “Sevgilisi ya da herhangi bir ilişkisi olsa baz kayıtlarında çıkması gerekir” dedi.

Böyle bir bağlantının teknik verilerle de desteklenmediğini savundu.

BAZ KAYITLARI SORUSUNA "KALABALIK BİR CADDE" YANITI

Oğlunun baz sinyali verdiği yerle ilgili iddialara da yanıt veren Sonel, söz konusu bölgenin yoğun bir cadde olduğunu belirterek, "Orası hareketli bir cadde, oğlum da geçmiş olabilir." ifadelerini kullandı.

"TECAVÜZ İDDİASI HAKKINDA BİLGİM YOK"

27 Aralık 2019 Günü gençlik merkezinden ayrıldıktan sonra Uğurcan'la görüşmelerine ve gizli tanığın ifadesindeki Gülistan'ın tecavüze uğradığına ilişkin bilgisi olup olmadığına ilişkin soruyu cevaplayan Sonel, bu konularla ilgili bilgisinin olmadığını söyleyerek "Belki bir sınav belki bir doğum günü veya başka bir olaya ilişkin konuşmuş olabilirim. Bahse konu tecavüz olayıyla ilgili hiçbir bilgim yoktur." dedi.

EŞYALARI YOK ETME İDDİASINI REDDETTİ

Gülistan Doku'ya ait eşyaların intihar algısını yaratmak amacıyla yok edildiği ve barajda ele geçen reçete ve el yazılı not ile Sonel'in 5 Ocak akşamı bulunduğu bölgenin aynı yer olduğunun tespit edilmesine ilişkin soruyla ilgili olarak ise Sonel, "Belirttiğim gibi Doku'yu tanımıyorum ki eşyalarını bileyim. Biz orada araçlarla hareket halinde olurduk. Orada araç ile durulabilecek bir yer yoktu." şeklinde yanıt verdi.