Eski SSK Sigortalı Kartları Kıymete Bindi!

Aşağıda gördüğünüz şey eski bir sigorta kartı.

EYT’liler iyi bilirler…

Zira 1999 öncesinde bu kart veriliyordu her çalışana…

Bu yukarıda gördüğünüz kart sizi emekli edebilir!

Bu kart elinizde varsa siz de EYT yasasından yararlanıp emekli olabilirsiniz!

Ama önce bu yazıyı iyice okumanızı tavsiye ederim.

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Eskiden, yani Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmadan önceki dönemde sigortalı girişi yapılan her bir işçiye bu karttan verilirdi.

SSK’nın verdiği bu karta “Sigortalı Kartı” denir.

O dönemde TC Kimlik Numarası olmadığı için bu kart ve üzerindeki sicil numarası çok önemli idi.

Zira, bu kart üzerinde yazılan sicil numarası üzerinden emekli oluyorsunuz.

Kartın arkasında da yazıyor zaten: Bu sicil numaranızı mutlaka Cüzdanınızda saklayınız!

Yani o kadar önemli bir karttı bu eskiden!

O dönemde bilgisayarlı kayıt da olmadığından aynı sigortalıya birden çok numara verilmiş olabiliyordu.

İşte emeklilik aşamasında bu kartı gösterirseniz tüm numaralarınızdaki hizmetlerini toplanıp tek bir kalemde emeklilik hesabına dahil edilebiliyordu.

Bu kartı kaybederseniz yandınız!

SGK arşivlerinden çıkarsa hizmetiniz emekli olursunuz, yoksa havaya gitti primleriniz…

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Hele de isim karışıklığı ve birden fazla sicil numarası verilmesi o dönemin temel belasıydı!

O dönemde emeklilik başvurusunun aylar hatta yıllar sürmesinin de nedeni buydu!

Emekliliğinizi hesaplamak 15 dakika, ama eski hizmetlerinizi arşivden bulmak aylar sürer…

Hele isim karışıklığı veya benzerliği varsa…

Yada SGK arşivi yandıysa…

Yandı gülüm keten helva!

İşte bu tür sicil karışıklıklarını önlemek için 1976 yılında çıkartılan genelge hala da geçerlidir…

Yani sicil karışıklığı emeklilikte büyük bela.

Bu konuyu Süryay Diyalog Dergisi’nde SGK Başmüfettişi Leyla Kirazoğlu Salık üstadla birlikte yazmıştım 2012 yılında, hala da en önemli makalelerden biridir bu konuda:

Bakınız: “Hatalı Sigorta Sicil Numaralarının Düzeltme Usulleri, Vergici ve Muhasebeciyle Süryay Diyalog Dergisi, Haziran 2012.

Alanındaki nadir kaynaklardan olan bu makaleyi okumanızı tavsiye ederim.

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Şimdi EYT Kanunu çıkacak diye bu Sigorta Kartları kıymete bindi!

Hani derler ya, bitpazarına nur yağdı!

Zira, işe giriş tarihi (ilk sigorta kartınızdaki tarih) ile primlerin ödenmeye başlandığı tarih farklı ise, ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına tabi prim ödenmeye başlanan tarih sigortalılık süresinin başlangıcı olarak alıyor SGK.

Yani yukarıdaki örnekte gördüğünüz karttaki tarih değil, dört aylık dönem bordrosunun SGK arşivindeki tarihi önemli.

Şimdi bir

Yoksa erken emekliliğiniz yanıyor.

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Mahkeme kararıyla işe giriş tarihine hizmet verilebiliyor.

Zira mahkemede hizmet kazanmak için büyük bir karine o belge.

Bir bordro şahidi ile birlikte bu giriş kartı sizi 1999 öncesine yani EYT kanunu’ndan yararlandırabilir.

Dediğim gibi SGK güncel uygulamasında kabul etmiyor, mutlaka dönem bordrosunu arıyor. Ya SGK arşivinden çıkacak yada işçi ibraz edecek o döneme dair sonradan düzenlenebilir nitelikte olmayan belge.

Esasen bu durumda olan çok fazla kişi var, yüzbinlerce.

Bunların zamanında SSK numarasını gösteren kartları var ama hizmetleri görünmüyor.

Yani aslında bu kişiler EYT’li ama kayıtları ellerinde yok!

Nedeni şu: SGK arşivleri 2002 yılından beri online olarak tutuluyor. Bunun öncesindeki dönemler ise oldukça karışık.

Zira o dönemde sadece sigortalı girişini yapmak ve sigortalının kart alması yetmiyordu.

Dört ayda bir işverenlerin “Dört Aylık Dönem Bordrosu” denilen bir belge ile çalıştırdıkları çalışanların hizmetlerini SGK’ya bildirmesi gerekiyordu.

O dönemde bordrolar elle veya daktilo ile doldurulduğundan sonradan silinti ve kazıntı da olabiliyordu bu arşivlerde.

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O dönemler için SGK mutlaka çalışanın isminin ilgili işverenin dört aylık dönem bordrosunda görmek istiyor.

Görmezde sigorta girişi kabul etmiyor.

Şimdi EYT yasası çıkacağı için bu durum çok çok önem kazanacak.

Birçok kişi SGK'ya başvuracak, red gelince de dava açarak bir gün de olsa hizmetini kazanmaya çalışacak.

Zira bir gün bile 08.09.1999 öncesinde hizmetini mahkeme nezdinde ispatlayan kişi EYT yasasına tabi olup emekli olabilecek.

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Yani önümüzdeki aylarda bu konuda yüzbinlerce dava açılabilir.

Önemli bir konu bu özetle.

Yani SGK arşivleri büyük önem kazandı EYT yasası ile…

Hem de çok önem kazandı…

Emeklilik arşivlerinin olduğu SGK merkezlerinde büyük mesai olacak aylarca.

Ama arşivden bulamayanlar da dava açıp hakkını arayacak.

Zira işin ucunda emeklilik var.

Yani, eski SGK kartını bulabilen kişi EYT kapsamında emekli olma şansına kavuşacak!

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Emeklilik dilekçesini verecek adam, SGK'dan emekliliğine ret gelince de SGK'yı dava edip hizmet tespiti yaptırmaya çalışacak.

Kazanırsa emeklilik dilekçesi ilk tarihinden beri geçerli olacağından dolayı birikmiş yıllarca maaşını alabilecek mahkeme sonucu.

Önemli konu yani.

Diyorum ya eski SSK kartları kıymete bindi!

Bu kartı olan kişi emekli olabilme şansına kavuştu…

Atlamayın derim!

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https://www.internethaber.com/bunyamin-esen-1081z.htm