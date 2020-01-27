Eski eşinin ölümüne neden olan sürücüye verilen cezayı duyunca kriz geçirdi

Ula'nın Sarayyanı mevkisinde, 8 Aralık 2018 tarihinde, yol kenarında erkek cesedi bulundu. Jandarma, ölen kişinin Erol Canlı olduğunu belirledi. Trafik kazasına kurban gittiği ortaya çıkan Canlı'ya çarpıp, ölümüne neden olan Nihat Koç, Menteşe ilçesinde yakalanıp, tutuklandı.

Koç hakkında 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle Muğla 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 8 Nisan 2018'de görülen ikinci duruşmasında Nihat Koç, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Karar çıktı

Bugün görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Nihat Koç, ölen Erol Canlı'nın eski eşi Aysel Gelebek ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, son sözü sorulan Koç,"Öleni kaza mahallinde görmedim. Görmüş olsaydım gerekli müdahaleyi yapardım. Olay nedeniyle üzgünüm. Beraatime karar verilmesini, mahkeme aksi kanaatte ise lehe olan hükümlerin uygulanmasını isterim" dedi.

Mahkeme 15 dakika verdiği aranın ardından Nihat Koç'u önce 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ardından da sanığın geçmişi ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini göz önüne alarak, cezayı 2 yıl 6 aya indirdi. Koç'un E sınıfı sürücü belgesine ise 1 yıl süreyle el konuldu.