Erişim sıkıntısı! WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü mü?

Sosyal medya uygulamaları Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcıların bir kısmı Facebook, Instagram, WhatsApp'a erişim sağlayamıyor ve akış yenilenemedi hatası ile karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle, Instagram ve Whatsapp çöktü mü sorusuyla araştırmalar yoğunluk kazandı. Platformlardan, yaşanan soruna dair bir açıklama henüz gelmedi.

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Sosyal medya uygulamaları Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü. Saat 12.00 gibi yaşanan problem, Facebook, Instagram ve WhatsApp kullanıcılarının büyük bir kısmını etkiledi. Uygulamalara erişim sağlayabilen kullanıcılar ise yavaşlık nedeni ile uygulamaları tam olarak kullanamıyor.

Facebook WhatsApp ve Instagram çöktü

Ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinde yaşanan bu erişim problemi, Türkiye'de de yaşandı. Ülkemizdeki milyonlarca sosyal medya kullanıcısı, uygulamalara erişim sorunu yaşadı. Bu nedenle, WhatsApp ve Instagram çöktü mü konusuyla ilgili araştırmalar bir hayli artış gösterdi.

Resmi açıklama gelmedi

Yaşanan erişim problemi nedeniyle ilgili olarak henüz bir açıklama gelmedi.

WhatsApp ve Instagram ne zaman düzelecek?

WhatsApp, Instagram ve Facebook'taki problem kısmen de olsa çözüldü. Kullanıcıların büyük bir kısmı erişim sağlarken halen sorun yaşayan kullanıcılar da bulunuyor. Sorunun ilerleyen dakikalarda tamamen çözülmesi bekleniyor.